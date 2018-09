Camille: "El Cádiz siempre es difícil, pero debemos centrarnos en nosotros"

Santa Cruz de Tenerife, 28 sep (EFE).- El lateral izquierdo del CD Tenerife Samuel Camille ha asegurado que el Cádiz, que visita este sábado el Heliodoro Rodríguez López, "siempre es un oponente difícil e intenso", pero ha abogado por que en su equipo se centren en sí mismos para intentar ganar su primer encuentro.

Caille ha afirmado este viernes que tienen "confianza" en los delanteros del conjunto blanquiazul, que solo necesitan "ese primer gol para que se desbloquee la situación", y ha considerado "una pena" que, pese a jugar "bien", aún no hayan logrado el primer triunfo, ya que "la pelota no quiere entrar".

Ha resaltado que, además, deben mantener su portería a cero y que lo que les ha faltado es "tener argumentos y criterio" con el balón, además de añadir que en el partido en Córdoba, en el que reapareció tras una lesión, se encontró bien, a pesar de tener que salir "por una molestia".

En cuanto a su función con el sistema de tres centrales, el zaguero ha recordado que en anteriores ocasiones ya había actuado de carrilero, un puesto en el que le gusta jugar porque tiene "más libertad a nivel ofensivo".

"El equipo estuvo bien con el nuevo sistema y hay que seguir así. Esta semana hemos visto varias opciones, el míster no nos ha dicho nada y mañana lo sabremos. Personalmente me gusta este sistema, pero me adapto a todos", ha dicho.

También ha comentado que José Luis Oltra y Joseba Etxeberria son entrenadores "muy distintos", al tiempo que ha reconocido que han estado preocupados por la situación, "pero quedan muchos partidos y seguro que esto va a cambiar".