Cámara baja EEUU publicará transcripciones de la investigación de trama rusa

Washington, 28 sep (EFE).- El comité de Inteligencia de la Cámara baja de EEUU aprobó hoy por unanimidad la publicación de las transcripciones de más de 50 entrevistas a puerta cerrada de su investigación sobre la trama rusa, lo que dará a conocer por primera vez las declaraciones de los asesores del presidente Donald Trump.

Sin embargo, no se divulgarán de inmediato, ya que el comité las enviará primero a la oficina del director de Inteligencia Nacional para que haga omitir la posible información clasificada.

El representante de California Adam Schiff, el principal demócrata en el comité, dijo que su partido propuso una moción para también hacer públicas otras transcripciones, que los republicanos no quieren revelar.

Las mociones demócratas fueron rechazadas por los votos de los partidos, dijo Schiff, y los demócratas finalmente se sumaron a sus colegas republicanos para apoyar la publicación de las 53 transcripciones que se incluyeron.

Las transcripciones abarcan las entrevistas del comité con algunos de los colaboradores más cercanos de Trump, incluidos su hijo Donald Trump Jr., su yerno Jared Kushner, el fiscal general Jeff Sessions, y asesores como Steve Bannon, Corey Lewandowski, Hope Hicks y Roger Stone.

El comité también entrevistó a exfuncionarios del Gobierno del anterior presidente, Barack Obama (2009-2017), incluidos el ex director nacional de Inteligencia, James Clapper; la ex fiscal general adjunta, Sally Yates; la exembajadora de EEUU ante la ONU, Samantha Power, y el ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.

Además de dar voz a los testigos, es probable que las transcripciones revelen las agrias divisiones partidistas sobre las investigaciones de la trama rusa, tras las cuales el comité concluyó que no había habido coordinación entre la campaña de Trump y el Kremlin para influir en las elecciones de 2016.

Los demócratas acusaron a los republicanos de no investigar adecuadamente, y continuaron realizando sus propias entrevistas sin los republicanos.

Schiff dijo que los demócratas trataron de lograr que el comité divulgara las transcripciones no clasificadas sin ser revisadas, pero esa moción fue rechazada por los republicanos, que son mayoría.

Asimismo, los republicanos denegaron una medida para enviar inmediatamente todas las transcripciones al fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller.

"Tenemos sospechas de que las personas que testificaron ante nuestro comité cometieron perjurio, y el fiscal especial está en la mejor posición para determinar si fue así sobre la base de información adicional que tiene al respecto", agregó Schiff.