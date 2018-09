Bebé: "El empate no es justo para mi"

Madrid, 28 sep (EFE).- Tiago Manuel Dias Correia, 'Bebé', extremo portugués del Rayo Vallecano, dio su punto de vista acerca del partido que disputó su equipo frente al Espanyol y declaró que "el empate no es justo".

Rayo y Espanyol empataron en Vallecas un duelo que comenzó con un gol del equipo madrileño, el cuadro catalán dio la vuelta y volvió a marcar el conjunto vallecano nada más comenzar la segunda parte.

"El empate no es justo, merecíamos los tres puntos. Ha sido un partido muy difícil y se ha visto un equipo que sabe lo que hace, sabe tocar el balón y le gusta saber a jugar", dijo Bebé.

"Desde el inicio jugamos para ganar y tuvimos oportunidades. En la segunda parte entramos mejor y creo que el equipo ha hecho todo para ganar", confesó Bebé, que fue uno de los últimos refuerzos del Rayo esta temporada.

"Me siento muy bien. Hay que seguir trabajando porque las oportunidades llegan. Tengo una competencia muy buena y eso me da más ganas de trabajar cada día para aprovechar la oportunidad que me da el entrenador", finalizó.