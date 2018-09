Anquela: "Del Real Oviedo solo podrán echarme los resultados"

Oviedo, 28 sep (EFE).- El entrenador oviedista, Juan Antonio Anquela, insistió este viernes en su filosofía al frente del conjunto azul y destacó que todo lo que ha conseguido como técnico ha sido "a base de pico y pala", sin que "nadie" le regalara nada, por lo que del banquillo de su "Real Oviedo del alma" sólo podrán echarle los resultados, nunca la falta de trabajo.

"Si los resultados me dicen que me tengo que ir, me iré, con todo el dolor de mi corazón, pero sólo me podrán echar los resultados, el trabajo no lo hará jamás. Vendré a las seis de la mañana o a las once de la noche, yo sólo me dedico a mi Real Oviedo del alma. Se cuestiona todo, pero a mí sólo me preocupa el partido y mis chavales, que no van a fallar", explicó el jienense.

Para el entrenador carbayón su filosofía de trabajo implica "defender con uñas y dientes" su puesto de trabajo en un Real Oviedo que le ha llegado "al corazón", y reconoce que nada le obsesiona más que preparar los partidos, sobre todo en un fin de semana en el que se enfrenta "al mejor equipo del momento".

"El Alcorcón es el mejor equipo de lo que he visto, es el más intenso. Todos los años juegan bien, pero este año mejor aún porque están más equilibrados y ahí arriba por méritos. Iremos a competir con la cabeza arriba, ilusión y ganas", comentó el técnico.

Anquela espera contar con los tocados Saúl, Toché y Johannesson -que entrenaron a puerta cerrada en la sesión del viernes con el grupo-, pero no confirmará nada hasta el entrenamiento del sábado, por lo que las únicas bajas seguras son las de Carlos Hernández y Carlos Martínez.

"Me fastidia mucho lo de Carlos Martínez, porque estaba entrenando fenómeno y preparado para jugar, pero esto es el fútbol y hay que tomarlo como viene. Tuve mil problemas musculares como jugador, y sé que son complicados de predecir y evitar", analizó el andaluz.

El entrenador carbayón quiere lograr "una continuidad buena" en los resultados y "alargarla en el tiempo", y señala que para eso tiene una plantilla corta pero polivalente en la que jugadores como Christian Fernández pueden jugar de central o lateral si es necesario.

"Haremos lo que veamos más oportuno si hay bajas, los chavales están ahí, y usaremos a los de la plantilla como nos interese. Podemos jugar también con tres defensas como el año pasado. No somos rígidos, hemos variado siempre y es una posibilidad más, porque tenemos gente que puede jugar en varias posiciones", concluyó Anquela.