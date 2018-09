Revisionismo histórico en Filipinas lava la imagen del dictador Marcos

Manila, 27 sep (EFE).- Familiares, antiguos dirigentes y sectores de la actual clase política de Filipinas, incluido el presidente Rodrigo Duterte, se dedican a ensalzar sin tapujos la figura del dictador Ferdinand Marcos, en una campaña de "revisionismo histórico" que inquieta a los que sufrieron sus abusos.

El propio Duterte nunca ha ocultado su admiración por Marcos (1965-1986), al que se ha referido como "uno de los filipinos más brillantes", y ordenó en medio de una gran controversia el traslado al Cementerio de los Héroes Nacionales de los restos del dictador, que mañana se cumplirán 29 años de su muerte en Hawai.

La polémica sobre el lugar en la historia de Marcos se ha encendido de nuevo esta semana después de que el exsenador Juan Ponce Enrile -ministro de Defensa y arquitecto de la ley marcial en la era Marcos (1971-1982)-, asegurara que no hubo presos políticos en esa época y que sólo se ejecutó al capo de la droga Lim Seng.

Las estadísticas contradicen sus afirmaciones: 70.000 disidentes encarcelados, 34.000 torturados y 3.240 asesinatos por motivos políticos bajo la ley marcial, según Amnistía Internacional (AI).

"Me vendaron los ojos, me desnudaron, me metieron en agua gélida, me sometieron a descargas eléctricas en varias partes de mi cuerpo, incluidos los testículos. ¿Eso no es tortura?", pregunta Satur Ocampo, preso político entre 1976 y 1985 por su activismo contra el régimen de Marcos en varios grupos de izquierda.

Ocampo, quien tras la caída del dictador en 1986 no cejó en su activismo político y llegó a ser congresista por casi una década, lamenta que todavía nadie de la cúpula política y militar del régimen de Marcos haya sido investigado ni juzgado "por las atrocidades cometidas bajo la ley marcial".

"Así es cómo hemos terminado en esta cultura de la impunidad en la que aún se producen ejecuciones extrajudiciales y arrestos arbitrarios", apunta Ocampo, de 79 años, en alusión a la administración Duterte, su brutal campaña antidrogas y la persecución política a sus principales críticos.

Etta Rosales, excongresista y expresidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no puede olvidar las vejaciones a las que fue sometida como presa política del brutal régimen de Marcos: recibió descargas eléctricas, la desnudaron para arrojarle agua helada y cera ardiendo y sufrió abusos sexuales de sus carceleros.

"Lo hicieron para deshumanizarme", señala Rosales, que sin embargo aún se ríe cuando recuerda que le obligaban a escuchar canciones nacionalistas a todo volumen en su celda.

Más de tres décadas después del triunfo de la Revolución Pacífica del Pueblo que forzó la salida de Marcos en 1986, Rosales advierte de que "es hora de reclamar la verdad y tomar partido respecto a la historia" para frenar los intentos de reescribir el pasado.

Este lavado de imagen del dictador tiene que ver con la creciente influencia que tienen sus vástagos en la arena política: su primogénito, el exsenador "Bonbong" Marcos estuvo a punto de hacerse con la vicepresidencia del país hace dos años y su hija, Imeee es gobernadora de Ilocos Norte, bastión político de la familia.

Aunque no lo ha anunciado formalmente, todo el mundo da por hecho que "Bonbong" planea postularse a la presidencia para las elecciones de 2022, candidatura que goza del respaldo de Duterte y otras influyentes figuras de su gabinete.

"Sería terrible. Si eso sucede significará que todos nuestros esfuerzos han sido en vano", lamenta Ocampo sobre la posibilidad de que un Marcos ocupe el sillón presidencial.

Sus hijos y defensores del legado de Marcos esgrimen el supuesto despegue económico de Filipinas durante su mandato, en el que se construyeron las principales infraestructuras del país.

"Estuvo en el poder 21 años, si no eres capaz en ese tiempo de construir carreteras y autopistas, ¿quién más lo iba a hacer? Tenía a su disposición todos los fondos públicos que manejó a su antojo", sentencia Rosales.

La activista considera que la "economía fue un desastre" porque la fuerte inversión en infraestructuras se hizo a costa de endeudar el país y privatizar servicios públicos en favor de sus acólitos.

Según Transparencia Internacional, Ferdinand Marcos se apropió de forma ilícita de unos 10.000 millones de dólares, un salvaje saqueo que lo convierte en el segundo líder más corrupto de la historia, solo por detrás del indonesio Suharto.

A pesar de haber declarado un patrimonio de 950.000 dólares desde 1965 a 1984, los Marcos adquirieron más de cien cuadros de pintores como Picasso, Van Gogh, Rembrandt o Monet, valorados en esa época en unos 25 millones de dólares, así como varios edificios en las mejores avenidas de Nueva York y Beverly Hills.