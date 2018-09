Presunta víctima de Kavanaugh dice que "ataque de Brett marcó toda mi vida"

Washington, 25 sep (EFE).- Christine Blasey Ford, la presunta víctima del nominado por la Casa Blanca al Tribunal Supremo de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, aseguró hoy ante el Comité Judicial del Senado que el supuesto ataque sexual que sufrió a manos de él "aterrorizó" y "marcó" toda su vida.

"Creía que me iba a violar. Grité. Cuando lo hice, Brett me tapó la boca con la mano. Era difícil respirar. Y pensé que Brett me iba a matar accidentalmente", dijo ante los senadores, con la voz quebrada y visiblemente afectada.