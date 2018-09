Palau: "El equipo ya está en modo seguir o morir"

La Laguna , 27 sep .- Laia Palau, capitana de la selección femenina de baloncesto, comentó este jueves, la víspera del partido contra Canadá, en los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Tenerife, que "el equipo ya está en modo seguir o morir".

"Ante Senegal jugamos la primera final. Está claro que no es un rival de grandísima entidad, pero era una final para nosotras y el equipo se puso ya en modo seguir o morir, y seguimos. Este viernes tenemos otro partido igual y, realmente, comienza otro Mundial. Vinimos aquí con la idea de los cuartos de final como fecha importante y ha llegado el momento", dijo Laia Palau.

Con sólo un día de descanso llega el reto ante Canadá, invicta y con un juego en plena evolución. "Nosotras no pudimos descansar un día más por culpa nuestra, porque lo que nos espera es un reto titánico. Canadá es un equipo poderoso, que cada año conjunta más el equipo, son muy físicas, muy peleonas y con una buena dinámica", aseguró.

A la selección española igual le viene mejor jugar contra rivales más fuertes y con 'nombre'. "Respetamos a todos los rivales, pero igual es más fácil jugar contra los grandes en el sentido de que te activas más y mejor, pero en el partido de este viernes importamos más nosotras que Canadá", comentó.

La capitana tiene claro lo que el equipo tiene que hacer para intentar conseguir la victoria. "Nos esperan cuarenta minutos de sufrimiento y aguantar y aguantar y llevar el partido a un terreno en el que a lo mejor ellas, por jugar contra España y en casa mentalmente no lo superen", explicó.

La base no quiso justificar nada, pero habló de las vicisitudes del equipo. "Nos está pasando que estamos en una configuración especial de equipo, empezando porque Sancho Lyttle no está y luego han ido pasando muchas cosas y sin buscar excusas ni mucho menos, es un equipo al que no estábamos acostumbrados", observó.

"Estamos en el momento adecuado contra el rival adecuado y debemos evitar las precipitaciones, aunque todos los equipos pasan momentos así", finalizó Laia Palau.