Oltra: Tenemos exceso de responsabilidad y demasiadas ganas de victoria

Santa Cruz de Tenerife, 27 sep (EFE).- El entrenador del Tenerife, José Luis Oltra, ha asegurado este jueves que el conjunto blanquiazul no tiene "falta de confianza", ya que "la palabra sería exceso de responsabilidad" porque tiene "demasiadas ganas de que llegue la victoria".

El CD Tenerife "ha sido el equipo más especial que he entrenado, y también en el que más he estado. Todo lo que viví fue maravilloso, pero no quiero vivir del pasado. No quiero que haya comparaciones", ha dicho sobre su vuelta al banquillo local del Heliodoro Rodríguez López.

José Luis Oltra ha manifestado, en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado ante el Cádiz, que deben "hacerse fuertes" en el Heliodoro Rodríguez López y que deben aislarse "de los números o de la clasificación, ya que no son acordes a lo esperado".

"Jugando mejor o peor, hay que ganar al Cádiz", ha afirmado.

"Lo hicimos muy bien en el trabajo defensivo. Lo que mejor salió fue el aspecto defensivo, porque el equipo se centró. Estuvimos muy ordenados y compactos, generosos en el esfuerzo. Con el balón estuvimos regular, ahora esta semana sigues insistiendo", ha dicho sobre su estreno en Córdoba.

Oltra ha insistido en que "la mejor manera de defender es con el balón", aunque ha afirmado que no quiere "perder el orden y el trabajo, viendo la calidad y el talento" del cuadro blanquiazul en el ataque.

"A pesar de la dificultad por su calidad y jugadores, y aunque no esté en su mejor momento de resultados, lleva tiempo con el mismo entrenador y con las ideas muy claras. Da igual el rival, hay que lograr victorias y puntos", ha dicho sobre el Cádiz.