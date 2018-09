Mondelo: "Tenemos que saber jugar nuestras bazas ante Canadá"

La Laguna , 27 sep .- Lucas Mondelo, entrenador de la selección femenina de baloncesto, dijo ante el complicado partido de cuartos de final del Mundial contra Canadá que el equipo español "tiene que saber jugar sus bazas".

"Canadá es un equipo muy fuerte en todos los aspectos y para mí es un favorito claro para medalla. Han traído a todas sus jugadoras y las jovencitas de hace dos años de los Juegos Olímpicos han crecido y evolucionado. Es un equipo bastante difícil, pero no es Estados Unidos. Tenemos que saber jugar nuestras bazas, jugar con nuestras limitaciones y saber cuales son para minimizarlas", dijo Mondelo.

"En ataque, para no entrar en más detalles, vamos a jugar más directos y provocar que el balón esté más con las exteriores que con las pívots y que éstas se aprovechen de la revolución en el perímetro. Atrás vamos a ser más conservadores", añadió el entrenador.

Este plan tiene su riesgo. "Sabemos que nos van a meter puntos, pero hay que eliminar un detalle de Canadá brutal, que es que tiene una media del 44 por ciento de rebote ofensivo y eso significa que cada dos tiros un balón lo recogen de tu aro. Si hacen eso no les puedes ganar. No podemos defenderlo todo, pero si conseguimos minimizar eso y añadimos una reducción de nuestras pérdidas de balón, habrá partido", subrayó.

Ya en cuartos de final, la ansiedad del equipo puede reducirse y mejorar en el juego.

"Era nuestro objetivo de mínimos. Al equipo no le puede jugar en casa. No, de hecho están muy animadas con el apoyo del público, el problema es que no se reconocen. El equipo con todos los problemas que arrastra de jugadas tocadas, de jugadoras que no están, no se puede expresar como ellas saben y eso es lo que las agobia", explicó el seleccionador.

"Creo que ya hemos conseguido parar ese aspecto, ahora hay que ver si será suficiente, pero es el único camino", añadió.

"El plan es llegar igualados al último cuarto y que Canadá sienta la presión, porque las favoritos son ellas, tal como está el patio. Eso no quiere decir que no intentemos ganar. Y que si pasa esto a ellas les pueda la presión y que nosotras tengamos el colmillo afilado", señaló.

Para llegar a esta situación "es vital comenzar bien el partido porque si no nos entrarán todos los males de los últimos días y las dudas. Tenemos que mantener el partido dos arriba o dos abajo y estar ahí, que el equipo se sienta cómodo y bien", subrayó.

El entrenador también habló del principal aspecto que le gustaría arreglar del juego de su equipo ante Canadá.

"Básicamente las perdidas de balón, ya que algunas son ventajas nuestras y una no canasta más una canasta de ellas, eso son cuatro puntos, como decía mi abuela. Tenemos que salir del liderazgo de balones perdidos, algo que no nos ha pasado nunca", reconoció.

Aunque el máximo responsable de la selección no quiso mirar más allá de Canadá, si destacó que la "mochila de piedras" que lleva el equipo se aligeraría mucho con la victoria.

"Si ganamos el proceso se invertirá porque el equipo se habrá reconocido, y cuando uno tiene menos peso es más fácil volar", finalizó Lucas Mondelo.