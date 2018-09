Kremlin investigará si Chepiga fue condecorado por Putin como Héroe de Rusia

Moscú, 27 sep (EFE).- El Kremlin anunció hoy que investigará si el militar ruso Anatoli Chepiga, identificado por medios británicos como Ruslán Boshírov, uno de los sospechosos en el caso Skripal, fue realmente condecorado como Héroe de Rusia por el presidente Vladímir Putin.

"Sin lugar a dudas, comprobaremos la información acerca de ese militar. Revisaremos la lista de condecorados", dijo Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, a medios locales.

Al mismo tiempo, Peskov admitió no saber "si existe tal coronel", en alusión a Chepiga, individuo que la plataforma de investigación periodística "Bellingcat" considera un agente del espionaje militar ruso (GRU).

En cuanto a la posibilidad de que Chepiga y Boshírov sean la misma persona, aseguró que el Kremlin se guía por la información divulgada en su momento por Putin y por el propio sospechoso y su compañero, Alexandr Petrov, en su comparecencia televisiva en el canal RT.

"Mucha gente se parecen unos a otros, pero yo no puedo decir quién es esa persona que se menciona en la investigación, ya que no dispongo de dicha información. No puede decir nada, ni positivo ni negativo", señaló.

A su vez, destacó que los datos desvelados por "Bellingcat", que asegura que Chepiga fue condecorado en 2014 con la mayor distinción del Estado ruso y sirvió en la Segunda Guerra de Chechenia, son parte de "una investigación informal".

"No sabemos hasta qué punto se corresponde con la realidad", subrayó.

Previamente, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, tachó de "noticia falsa" la revelación de "Bellingcat" y recordó que "no hay prueba alguna de ello".

El Gobierno británico mantiene que tanto Boshírov como Petrov son agentes del GRU, algo que ambos negaron en una entrevista con el canal ruso RT, y que pudieron haber entrado en el país con pseudónimos y pasaportes falsos.

Los dos sospechosos del envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija en marzo pasado en la ciudad inglesa de Salisbury aseguraron a RT que son empresarios dedicados a la industria del "fitness" y que habían viajado al Reino Unido para hacer turismo.