La junta, entre contrariedad por la última derrota y la confianza en técnico

Barcelona, 27 sep (EFE).- La directiva del Barcelona mostró su "contrariedad" por los últimos resultados del equipo, que solo sumó un punto de seis posibles en las dos últimas jornadas ligueras, así como su confianza en el técnico Ernesto Valverde, con quien "están encantados", según dijo el portavoz de la entidad Josep Vives.

En la comparecencia posterior a la reunión de la junta directiva, Vives quiso desdramatizar después de la derrota en Leganés de anoche (2-1) y del empate el pasado domingo ante el Girona (2-2).

"¿Preocupados (por perder cinco puntos)? No. Lógicamente es una contrariedad, el partido que se empató con el Girona no se puede comparar con el de ayer, son circunstancias y rivales distintos. Queremos alcanzar los objetivos marcados y la preocupación no es tanto por eso, sino por recuperarnos y coger el buen nivel de forma y obtener los triunfos que deseamos", dijo.

Preguntado por el futuro del técnico, Vives recordó que el club está "encantado" con Ernesto Valverde porque se trata de "un gran entrenador", así como "una persona con una relación externa e interna maravillosa".

"Estamos encantados con él y no vamos a marcarnos plazos (para la renovación del contrato). Tenemos que ayudarle y estar al lado de los jugadores", insistió Vives, quien no quiso confirmar si el plazo que se habían dado las dos partes para la renovación del contrato quedaba fijado para el próximo mes de marzo.

En cuanto a las críticas de algunos aficionados azulgranas por el juego del equipo, Vives recordó que la temporada "acaba de empezar" y aseguró que a veces hay que tirar de tópicos para explicar la realidad: "Las coyunturas cambian, también las dinámicas de equipo".

"Estamos al principio de temporada, con jugadores que se adaptan y los equipos no juegan bien toda la temporada, esto forma parte del fútbol", opinó.

En cuanto a si el club se siente perjudicado después de que el árbitro del partido ante el Leganés no consultara el VAR en el primer tanto de los madrileños por un posible fuera de juego, el portavoz azulgrana comentó que el VAR es "una herramienta excelente para el fútbol", pero solicitó que cuando se utilice se haga "con los criterios adecuados".