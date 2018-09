Gómez Noya: "Alimentarse lo mejor posible será clave"

Madrid, 27 sep (EFE).- Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo de triatlón, afronta el próximo 13 de octubre el reto de ganar el Mundial de Ironman de Kona (Hawaii), el más duro del planeta, con "ilusión y ganas", y aseguró que alimentarse "lo mejor posible será clave".

"Lo más duro son los rivales. La condiciones climáticas del circuito están ahí, pero el ritmo es lo más exigente. Si Hawaai es tan duro es porque intentas hacerlo todavía mejor. Alimentarse lo mejor posible y cometer el menor número de errores durante la prueba será clave", declaró Noya en un acto publicitario en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

El triatleta aseguró que el Ironman de Hawaii "es un reto ambicioso y bonito" al que llega "motivado, con ilusión y ganas" tras "haber entrando de forma diferente este año".

Al acto asistió también María José Rienda, presidenta del CSD.

El de Kona, que este año cumple su 40ª edición, es el Ironman más antiguo y exigente del mundo y ningún participante lo ha ganado en su debut, como hará Noya, lo que es un símbolo más del gran objetivo que tiene por delante.

"Es una carrera muy lenta y dura, no es para hacer marca, es para sobrevivir. Tienes que tener tu propia estrategia de carrera y estar abierto según vaya siendo la carrera", dijo Javier.

El español se ha ido adaptando al exigente clima de Hawaii entrenando en Extremadura: "Hemos estado en Cáceres, donde ha hecho un calor seco. Creíamos que entrenar en las condiciones de Hawaii durante tanto tiempo podría ser contraproducente, ahora haremos dos temporadas de adaptación a la humedad. Lo que más hemos trabajado es la alimentación e hidratación durante la carrera, que tiene mucha importancia", aseguró.

"El cambio de hora es muy agresivo, son 12 horas, pero vamos con dos semanas de antelación y creo que es suficiente para adaptarse bien", completó.

Gomez Noya insistió en la importancia de la alimentación: "Tomaré litro y medio de líquido cada hora e ingeriré unos 90 gramos de carbohidratos. Si lo traduces en geles y barritas son muchas y es complicado, pero muy necesarias ya que el cuerpo necesita energía para consumir".

El que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres tiene claro sus puntos fuertes: "Le he dado muchas vueltas a las situaciones que se pueden dar en la carrera. Espero estar delante en el agua, pero es una prueba muy larga. En bici es importante saber dónde tienes que estar. En el maratón tengo capacidad de correr rápido, pero empiezas a correr tras cinco horas de competición y gran exigencia; ser un buen corredor no te garantiza hacerlo bien, tienes que haber dosificado bien antes".

Además, Gomez Noya no cierra la puerta a competir en otros Juegos Olímpicos tras la lesión que tuvo en 2016 y que le apartó de participar en los de Río: "No he cerrado la prueba olímpica, para un deportista siempre es ilusionante. Pero ya veremos qué sensaciones tengo".

Para finalizar, el español agradeció el apoyo al Banco Santander, organizador del evento: "Que una empresa del nivel de Banco Santander apoye a los deportistas y contribuya a impulsarnos es muy importante para nosotros".