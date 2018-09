Goirrigolzarri pide preservar la estabilidad y rigor presupuestario de España

Madrid, 27 sep (EFECOM).- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha dicho hoy que "dentro del ruido político normal que hay en estos momentos", "es muy importante" preservar la estabilidad y el rigor presupuestario de España.

Goirigolzarri ha hecho esta petición durante su participación en el Foro Tendencias España 2019, organizado por El País y la agencia de comunicación Kreab, en el que, preguntado por el menor crecimiento de la economía española, ha dicho que es lo que "se estaba esperando", y que hay "riesgos a la baja" desde el punto de vista externo.

Sobre los factores internos que pueden afectar a la economía, el presidente de Bankia ha explicado que hay cosas que hay que poner en valor, como el mejor comportamiento de la prima de riesgo española frente a la italiana, y otras en las que hay que poner el foco.

Entre ellas, ha citado la importancia de preservar el rigor y la estabilidad presupuestaria.

"Creo que la deuda pública en España es el mayor factor de vulnerabilidad y desde ese punto de vista, debemos ser conscientes de que somos el único país de los grandes de Europa que tenemos déficit fiscal primario. Son muy importantes los mensajes que enviemos de estabilidad", ha añadido.

Preguntado por cómo puede afectar a la situación económica de España la fragmentación política y Cataluña, ha asegurado que en la actualidad no se está descontando ningún riesgo de ruptura en el mercado, que no obstante, "es como es. Hoy no se acuerda, y mañana sí".

Respecto a la fragmentación del Parlamento, ha asegurado que a los gestores les toca gestionar esa realidad que han querido los españoles, y todo lo que no sea eso, "es un error", ha añadido el presidente de Bankia, que también ha abogado porque España vuelva a poner en valor el consenso alcanzado en la Transición y en la aprobación de la Constitución.

"Debemos armarnos para defender el gran consenso y mantenerlo en el futuro", ha añadido Goirigolzarri.