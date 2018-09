Estrasburgo rechaza una demanda de Ocalan por falta de pruebas de maltrato

Estrasburgo , 27 sep .- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó hoy una demanda del histórico líder kurdo Abdulá Ocalan, donde alegaba maltrato físico y psíquico, porque no se han aportado pruebas.

Los jueces consideraron, por unanimidad, que la representación de Ocalan "no ha podido presentar una queja defendible" puesto que "no hay ninguna apariencia de vulneración" del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de Turquía, de forma que no se justificaba que las autoridades de ese país llevaran a cabo una investigación eficaz.

En la demanda presentada en 2010, se afirmaba que Ocalan fue torturado y amenazado de muerte el 7 de octubre de 2008 durante un registro de su celda del centro penitenciario de Imrali, donde cumple una condena de cadena perpetua.

Dos semanas después, dos abogados del líder kurdo y 236 presos denunciaron los hechos ante los tribunales.

Hubo una investigación disciplinaria acerca del comportamiento del director de la prisión y de dos guardias, pero el fiscal archivó el caso con el argumento de que los informes médicos y psiquiátricos regulares no revelaron ningún maltrato.

Para asentar su rechazo, el Tribunal de Estrasburgo cita un informe del Comité para la Prevención de la Tortura del propio Consejo de Europa, que visitó la prisión de Imrali en enero de 2010. Interrogado sobre su situación, Ocalan entonces "no formuló ninguna queja de malos tratos por parte del personal penitenciario".

También destaca la declaración pública de un miembro de la comisión de investigación del caso, que anuló un desplazamiento a la prisión después de que Ocalan pidiera a sus abogados "no exagerar" los hechos en litigio.

En el pasado, el Tribunal de Estrasburgo había dado parcialmente la razón a Ocalan en fallos dictados en 2003, 2005 y 2014.

La sentencia de 2014 condenó a Turquía a indemnizarle con 25.000 euros porque sus condiciones en prisión habían llegado a un "nivel mínimo de gravedad requerido para un trato inhumano". Ese fallo se aprobó por 4 votos contra 3.