Cañas y Tapas inaugura nuevo local en Madrid con el lema "El Arte de Comer"

Madrid, 27 sep (EFE).- La cadena de restaurantes Cañas y Tapas ha inaugurado un nuevo establecimiento en el distrito del arte de Madrid, bajo el lema "El Arte de Comer" con el que pretende convertirse en una parada gastronómica de referencia en la ciudad madrileña.

El nuevo local ubicado en el entorno del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cuenta con dos plantas que comprenden una superficie de 232 metros cuadrados, según ha detallado la compañía de restauración mediante un comunicado.

Su decoración, además, incluye diferentes símbolos relacionados con la gastronomía española y los "mejores" productos de cada región que se muestran en las paredes color arena, los cuadros de azulejos, damajuanas, redes y un mapa elaborado con ingredientes de sus propias recetas.

La nueva carta de Cañas y Tapas presenta, según la fuente, una "equilibrada", "sana" y "variada" oferta que basada en una relación calidad-precio se compone de platos clásicos y vanguardistas en forma de raciones y tapas para compartir.

En ella se da especial protagonismo a los "huevos rotos" y se suma al concepto "Do it yourself" (hazlo tú mismo) que permite elegir entre dos, tres o cuatro huevos para romper sobre cuatro tipos de bases diferentes a elegir: patata, clásica frita, cachelo dos cocciones, verdura temporizada o puntillitas fritas.

Asimismo, el plato ofrece combinar entre más de 12 ingredientes diferentes, como paleta ibérica, chistorra pamplonica, solomillo de cerdo, morcilla de Burgos, panceta, picadillo de matanza, pimientos de Padrón o de piquillo, cebolla caramelizada, pisto manchego, salsa brava y crema de torta del Casar.

La nueva apertura ha generado 25 nuevos puestos de trabajo directo.