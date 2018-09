"Soy campeón y lo gané en la pista con muchísimos puntos más", afirma Prado

Madrid, 27 sep (EFE).- El español Jorge Prado, de 17 años y natural de Lugo, se ha proclamado campeón del mundo de motocross MX2 por primera vez en la historia del motociclismo español sin siquiera tener que disputar la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Italia, por lesión de su rival directo, el letón Pauls Jonass, pero el lucense afirmo ser "campeón" porque lo ganó "en las pistas con muchísimos puntos más que él".

"Al final las posibilidades de que él hubiese ganado el título eran mínimas, mi ventaja en la clasificación era muy grande y el título lo gané en la pista ya que corrimos 19 carreras de veinte juntos y yo llegué con muchos más puntos que él", explicó en declaraciones a EFE el piloto Jorge Prado.

"Ahora soy ya campeón del mundo y me siento muy contento de todo lo que hemos conseguido y de todo lo que he conseguido en la pista", aseguró el lucense.

Jorge Prado y toda su familia, en una decisión conjunta, apostaron por la carrera deportiva de una joven promesa del motocross y lo dejaron todo en su Lugo natal para marcharse a vivir a Bélgica, por lo que este título mundial es "claramente la recompensa a todos estos años de sacrificio desde que nos tuvimos que venir a Bélgica a vivir".

"Mis padres, mi hermana y toda la familia tuvo que hacer el sacrificio por mi en una decisión que entonces tomó toda la familia pero este título es la recompensa a habernos ido a Bélgica y por ese motivo estamos todos muy contentos", explicó un exultante y emocionado Jorge Prado.

Con sólo una carrera por delante, el Gran Premio de Italia este próximo fin de semana en la ciudad de Imola, Jorge Prado reconoció que "este fin de semana me lo voy a tomar como un fin de semana más de carreras, la competición no se ha acabado; sí que es verdad que ya soy campeón del mundo, pero tengo que ir rápido también en la última carrera y quiero hacer un buen gran premio, eso sí, sin correr más riesgos de los necesarios en ningún momento".

Jorge Prado aseguró en conversación telefónica con EFE que va a disfrutar del título de campeón desde el minuto uno y que todavía no tiene decidido si en 2019 defenderá el título de campeón del mundo de MX2 con el dorsal que lo acredita como tal, el número "Uno" o continuará con su habitual 61.

"El año que viene quiero repetir una temporada así y por ello vamos a trabajar más duro si cabe, pero todavía no sé si voy a llevar el dorsal '1', cuando lo tenga claro veré qué es lo que hago", señaló Jorge Prado, quien reconoció que el dorsal "61" llegó de casualidad a su carrera deportiva.

"Cuando tenía 6 o 7 años fuimos a una carrera de 50 c.c. en Bélgica y el dorsal que quería ya lo llevaba otro piloto así que me dieron el '61' y como las pegatinas eran muy chulas y siempre me sentí cómodo con ese número, la verdad es que no sé qué es lo que voy a hacer en 2019", reconoció sincero a EFE el joven campeón mundial de 17 años Jorge Prado.