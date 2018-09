El Benfica inaugura la sexta jornada de la Liga portuguesa ante el Chaves

Lisboa, 27 sep (EFE).- El Benfica inaugura hoy la sexta jornada de la Liga portuguesa con un partido en el estadio del Chaves, mientras que el Oporto y el Sporting se enfrentarán al Tondela y al Marítimo, respectivamente.

El Benfica, que comparte actualmente el liderato de la Liga con el Braga, se va a enfrentar al Chaves, actual décimo clasificado, después de conseguir una victoria casera la pasada jornada contra el Desportivo das Aves por 2-0.

Uno de los goles fue anotado por el delantero argentino Franco Cervi, que se estrenó como goleador en la competición y completó la victoria iniciada por el joven João Félix.

El portugués, una de las promesas del Benfica, no estará en el partido porque contrajo una lesión la semana pasada y se junta a la ausencia del argentino Eduardo "Toto" Salvio, que no estará en el once de Rui Vitória por una mialgia en la pierna izquierda.

El Oporto, tercer clasificado con un punto menos que Benfica y Braga, recibirá el domingo al Tondela, que figura en la undécima posición de la tabla.

Igual que el Benfica, el equipo del portero español Iker Casillas viene de una victoria por 0 1 2 frente al Vitória de Setúbal.

A pesar de no haber firmado una actuación para el recuerdo, los "dragones" fueron competentes y se llevaron los tres puntos gracias a los goles del camerunés Vincent Aboubakar y del luso Sérgio Oliveira.

Para el compromiso de la sexta jornada, el técnico Sérgio Conceição sigue sin poder contar con el congoleño Mbemba y con el brasileño Tiquinho Soares.

Los blanquiazules tendrán enfrente al Tondela, equipo que suele luchar por la permanencia pero que se ha ganado la reputación de "mata gigantes" porque se lo pone difícil a los "grandes".

La pasada temporada creó bastantes dificultades a los ahora campeones lusos, que sólo lograron vencer al Tondela por la mínima en los dos partidos ligueros.

El Sporting, quinto en la tabla a tres puntos de la cabeza, regresa a la competición con un encuentro casero ante el Marítimo (6º, con los mismos puntos) con el objetivo de borrar la mala imagen que dejó la pasada jornada frente al Braga.

Los del norte de Portugal impusieron la primera derrota de la temporada en Liga a los verdiblancos (1-0) gracias a un gol del brasileño Dyego Sousa, que le dejó además como pichichi liguero en solitario con 5 tantos.

Frente al Marítimo, el técnico José Peseiro seguirá sin poder contar con el delantero holandés Bas Dost, el responsable habitual de los goles del equipo y que permanece lesionado desde hace varias semanas.

Además, el defensa francés Jérémy Mathieu y el medio brasileño Wendel también se están recuperando de problemas físicos y no podrán estar en el estadio de Alvalade para recibir al Marítimo.

También en esta jornada, el Braga, uno de los equipos más destacados de esta primera fase de la Liga lusa, viaja a Lisboa para medirse al Beleneneses.

Los bracarenses esperan un derrape del Benfica para tener la oportunidad de colocarse líderes en solitario.

- Partidos de la sexta jornada:

. Jueves

Chaves - Benfica

. Viernes

Oporto - Tondela

. Sábado

Moreirense - Feirense

Rio Ave - Boavista

Sporting - Marítimo

. Domingo

Nacional - Santa Clara

Guimarães - Setúbal

Belenenses SAD - Braga

. Lunes

Aves - Portimonense.