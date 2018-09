Anna Cruz: "Las canadienses son humanas y tienen puntos débiles"

La Laguna , 27 sep .- Anna Cruz, escolta de la selección española de baloncesto, comentó en la previa del partido contra Canadá, de los cuartos de final del Mundial, que las jugadoras del equipo norteamericano "son humanas y tienen puntos débiles".

"Perder contra Bélgica fue un golpe duro por las malas sensaciones con las que te vas, con dudas, pero ante Senegal dimos un paso adelante, sobre todo en la segunda parte. El objetivo está cumplido hasta ahora, que era llegar a cuartos de final. Ahora Canadá, que es lo que nos toca", dijo Cruz.

Tras perder contra Bélgica, España ha tenido que jugar un partido más, el de octavos ante Senegal.

"Unas lo llevan mejor y otras peor. Ya no soy tan joven, pero cuando llegue el partido todas estaremos bien. Nadie lleva exceso de minutos y aunque los llevara se aguantará porque es un partido a vida o muerte", subrayó.

Canadá es un rival que parece muy duro tanto en lo físico como en lo que concierne al juego.

"Canadá es muy serio y ha realizado una fase de grupos completa. Físicamente están un paso por encima, pero son humanas, tienen puntos débiles y a ver si los podemos encontrar y aprovecharnos de ellos", explicó.

"Tienen un juego exterior muy bueno con jugadoras en la WNBA haciéndolo muy bien y físicamente tienen un plus. Nuestro cuerpo técnico habrá trabajado en eso", añadió.

Canadá, pese a todo, no es habitual de los cuartos de final y puede sufrir la presión.

"El hecho de que no hayan jugado muchos cuartos de final igual les sirve para ir sin presión, aquí, en ese sentido, las que más vamos presionadas somos nosotras, pero a ver cómo va el partido. No va a ser nada fácil", aseguró Cruz.

La defensa volverá a ser clave.

"La clave es defender al principio y los cuarenta minutos a vida o muerte. Si no defendemos no somos nadie, es la identidad de este equipo. No estamos reflejando nuestro mejor baloncesto en ataque, pero lo que sí tenemos que hacer siempre es defensa, defensa y defensa", finalizó Anna Cruz.