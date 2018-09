Vives: "Hemos fichado jugadores polivalentes y a un gran tirador"

Valencia, 26 sep (EFE).- Guillem Vives, base del Valencia Basket, aseguró que su equipo ha ganado polivalencia respecto a la pasada campaña y también capacidad de tiro con la llegada del escolta estadounidense Matt Thomas.

"Creo que hemos fichado jugadores polivalentes y después hemos fichado a un gran tirado como Matt Thomas que con Rafa Martínez puede ser uno de los tres mejores de la competición", explicó a Efe Guillem Vives.

Pese al talento ofensivo que tiene el equipo, Vives recalcó que para alcanzar el éxito esta campaña "la defensa es muy importante".

"Estamos concienciados de que es clave para nosotros y que ayudará a que fluyan nuestros ataques", añadió.

Respecto al debut del viernes en la pista del Unicaja, otro de los equipos que aspiran a la plaza que hay en juego para la Euroliga, señaló que supone "un inicio muy complicado, en una pista muy difícil y contra un rival muy duro".

"No sé si será el rival con el que nos juguemos el año, pero siempre es un rival complicado. Jugar en Málaga siempre es motivante y seguro que será bonito", auguró.

Vives dijo que esperan tener menos lesiones esta temporada y apuntó que está completamente recuperado de los problemas que tuvo en el tobillo izquierdo en el pasado ejercicio.

"Creo que ha sido un verano no duro pero en el que he tenido que hacer un trabajo extra, uno de mis objetivos era completar la pretemporada sin perderme ningún partido ni entrenamiento y lo he conseguido", concluyó.