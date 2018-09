Víctor, Pello y Adam son los escuderos de España en la Ryder

Saint Quentin-en-Yvelines , 26 sep .- El castellonense Víctor García, caddie y hermano de Sergio García, el guipuzcoano Pello Iguarán, caddie del italiano Francesco Molinari, y el estadounidense Adam Hayes, caddie del vizcaíno Jon Rahm, representan de varias maneras a España en el equipo europeo de la Ryder Cup, la competición bienal entre Estados Unidos y Europa que se disputará este fin de semana en Le Golf National, a las afueras de París.

"Pasar tiempo con Jon en el País Vasco fue muy especial. Admiro mucho lo orgullosos que están de su origen en España y la manera en que los europeos tienden a unirse", comenta a Efe Adam Hayes, que, después de 18 años llevando la bolsa de grandes profesionales, está compartiendo el apogeo y el estreno en la Ryder del joven Jon Rahm.

Adam está enamorado del jamón de pata negra y el vino español, y se siente muy a gusto con los europeos. "No tengo ningún problema en absoluto con formar parte del equipo europeo. Las ganas y la alegría de ganar no me hacen menos americano, amo a mi país", afirma el caddie originario de Florida y afincado en Carolina del Norte.

La gran acogida de sus compañeros, especialmente de los dos caddies españoles, ha facilitado aún más la integración de Hayes en el vestuario europeo. "Una de las cosas más importantes es empezar haciendo piña y equipo", señala a Efe Pello Iguarán, escudero de Molinari durante su reciente victoria en el Open Británico, y buen amigo del caddie de Jon Rahm.

Si bien es la primera vez que ejerce de caddie en la competición intercontinental, Pello ha presenciado la victoria europea en Valderrama, España, bajo la capitanía del legendario Severiano Ballesteros en 1997, y en Medinah, Estados Unidos, en 2012, bajo la dirección de otro español, José María Olázabal, al que asistió en su papel de vicecapitán en 2014, en Gleneagles, Gales.

"He tenido la suerte de que las tres veces que he estado hemos ganado y espero que esta sea la cuarta", comenta el caddie de Irún, que lleva cinco años cargando la bolsa de Molinari.

De hecho, según los más veteranos, esta podría ser la primera vez que un caddie español asiste a un competidor en la Ryder y, desde luego, sería la primera vez que dos caddies españoles participan en esta competición.

"Tengo el doble de ilusión por estar con otro caddie español", dice Iguarán acerca de su compañero Víctor García, que también se estrena en la Ryder Cup.

"Se me ponen los pelos de punta de pensarlo. Tengo mucha ganas de vivirlo y sentir la energía desde dentro", señala a Efe Víctor, que ha asistido a varias Ryders como espectador y seguidor de su hermano Sergio, al que asiste en la bolsa desde hace unos meses.

Los tres caddies conocen bien el recorrido de Le Golf National y preparan juntos y con el resto del equipo la estrategia para la semana. "Es un diseño muy estudiado. Te puedes encontrar con varios tipos de golpes en cada hoyo", comenta Víctor, después su experiencia en el Open de Francia en junio.

Para Pello, una de las claves está en no torcerse desde la salida, porque "te quedas sin opciones". "Le Golf National es muy exigente de tee a green y se presta a golfistas que sean muy precisos", como su jugador, Franceso Molinari, "que ha demostrado que es uno de los mejores del mundo", añade Iguarán.

"No es un campo para bombarderos, que peguen lejos y más o menos recto", analiza Adam describiendo las características de algunos miembros del equipo estadounidense. "Va a hacer falta mucha estrategia", sentencia.

Hayes, con el uniforme europeo y la sonrisa en la boca, no puede ocultar su entusiasmo cuando comenta que "tiene todos los ingredientes para ser la mejor Ryder de la historia: el nivel de los equipos, el campo, el escenario de Versailles".