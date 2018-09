El Valencia rejuvenece y se pone en manos Ponsarnau para volver a la Euroliga

Valencia, 26 sep (EFE).- El Valencia Basket ha retocado este verano su plantilla para ganar juventud y hambre y se ha puesto en las tranquilas manos de Jaume Ponsarnau para volver a competir de 'tú a tú' con los grandes y conseguir la plaza para volver a disputar la Euroliga, bien sea por la Eurocopa o por la Liga ACB.

El hecho de no tener que compaginar este curso las exigencias ligueras con el ritmo frenético de la máxima competición europea y las lesiones que casi irremediablemente eso provoca debería permitir al Valencia volver a construir un equipo mucho más competitivo.

Eso sí, su inicio será muy complicado pues tras arrancar la liga en la pista del Unicaja, recibe al Real Madrid en la segunda jornada y al Barcelona en la quinta.

Ponsarnau vivirá su tercera temporada en el club valenciano, en el que ha sido entrenador ayudante de Pedro Martínez y de Txus Vidorreta antes de 'ascender' a primer técnico y retomar unas funciones que ya desempeñó en el Manresa y en el Gipuzkoa Basket.

El técnico contará de salida con catorce jugadores, un número de efectivos que le permitirá hacer frente a contratiempos físicos y mantener un buen nivel en los entrenamientos, algo básico en sus planes.

El conjunto valenciano ha realizado tres incorporaciones para esta nueva temporada, la de los estadounidenses Matt Thomas y Mike Tobey y la del francés Louis Labeyrie. Están entre los 23 y los 26 años y de ellos se espera que aporten calidad pero sobre todo energía y hambre.

Igualmente se espera que continúen su crecimiento jugadores como Alberto Abalde, Joan Sastre y Sergi García y que, sin lesiones, retome el suyo, Guillem Vives.

Pero el Valencia mantiene un compacto y veterano núcleo duro de jugadores expertos como Rafa Martínez, que empezará lesionado su undécima campaña en el club, Sam Van Rossom, Fernando San Emeterio o Bojan Dubljevic, al que se le unen los también curtidos Will Thomas y Aaron Doornekamp.

En cualquier caso gran parte de las esperanzas del Valencia están puestas en la recuperación de Antoine Diot, clave hace dos campañas en la consecución del título de la ACB y que el año pasado sólo disputó la Supercopa, en la que también tuvo mucha responsabilidad en el título.

De momento, el francés no ha disputado ningún encuentro esta pretemporada aunque no porque no esté ya completamente recuperado de la lesión en la rodilla izquierda que le obligó a ser operado, sino por problemas musculares que han aparecido tras retomar los entrenamientos tras un año de inactividad.

Plantilla Valencia Basket 2018-2019:

Nº Jugador (Nacionalidad) Puesto Alt. Edad

---------------------------------------------------------

.1 Sergi García (España) Base 1'93 21

.6 Alberto Abalde (España) Alero 2'02 22

.7 Louis Labeyrie (Francia) Ala-p 2'08 26

.8 Antoine Diot (Francia) Base 1'93 29

.9 Sam Van Rossom (Bélgica) Base 1'88 31

10 Will Thomas (EEUU/Georgia) Ala-p 2'08 32

13 Mike Tobey (Estados Unidos) Pívot 2'13 23

14 Bojan Dubljevic (Montenegro) Pívot 2'05 26

16 Guillem Vives (España) Base 1'92 25

17 Rafa Martínez (España) Escolta 1'90 36

19 Fernando San Emeterio (España) Alero 1'99 34

21 Matt Thomas (Estados Unidos) Escolta 1'96 24