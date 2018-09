Setién: "Querrán quitarnos el balón, es lo que ha hecho Eusebio toda la vida"

Sevilla, 26 sep (EFE).- El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha señalado este miércoles que su rival de mañana en Montilivi, el Girona, les querrá quitar y disputar el balón porque es lo que su entrenador, Eusebio Sacristán, "ha hecho toda la vida".

En rueda de prensa, el técnico verdiblanco ha valorado el estilo de los gerundenses y de su entrenador, y considerado que "el Girona es muy efectivo" porque "se defiende bien, no ataca mucho, pero tiene a sus puntas iluminados", por lo que aunque "tiene menos ocasiones que muchos equipos, las rentabilizan muy bien", aunque dudó sobre "si esto lo pueden mantener todo el año".

Setién, quien ha desplazado a sus 22 futbolistas para el duelo en Gerona, no ha querido anunciar la reaparición de los convocados William Carvalho y Zou Feddal, ya que "no han competido ni han hecho entrenamientos intensos" porque "la semana no ha sido normal", aunque "aparentemente están bien".

Setién reveló que el lateral Francis Guerrero ha sufrido "un pinchazo esta mañana en el rotuliano" lo que puede dejarlo fuera justo después del partido en el que un error suyo provocó un desencuentro entre el técnico y un sector de la grada del Benito Villamarín, si bien el técnico negó la incidencia de esto en su ánimo.

"Francis está bien, esto le va a curtir. Me ha dicho que va a seguir y jugará cuando lo creamos oportuno y tirará para adelante. Ha ido con la sub-21 con dos entrenadores distintos", ha añadido un Setién que ha recordado en que ya ha pedido disculpas y lo reitera porque no debe "tener esa reacción".

"No estaba enfadado por mí, es que el apoyo que necesita el jugador es fundamental para que las cosas salgan. Si se vuelven en mi contra, no pasa nada. La gente puede decir lo que quiera porque tengo claro que no me afectará para tomar decisiones. Si eso sucede, pierdo la credibilidad de mis jugadores", ha añadido al respecto.

El preparador cántabro quiere "evitar los personalismos", ya que "para crecer, lo importante es la unión", sobre todo en un "club con una gran capacidad para cambiar sus ritmos: de pronto está bien y de pronto está mal sin que se sepan los motivos de esos cambios o cuándo empiezan".

Quique Setién se quejó de que "tras ganarle al Sevilla y casi someter a un equipo de Champions" como el Valencia, "todos estaban entusiasmados con su equipo" pero el domingo, encajó dos goles y se produce una reacción que no entiende porque "estos jugadores se han ganado el apoyo en situaciones difíciles".

Al entrenador santanderino le gustaría hablar con los béticos que no comulgan con sus ideas para "explicarles las cosas" y "seguro que cambiarían de opinión", ya que considera que "sacar la bandera cuando se gana, es un poco ventajista" y es "difícil que vaya a cambiar esta manera de pensar".

Setién confía en la mejoría de su equipo porque la diferencia entre este comienzo de Liga y el de la pasada es que "ahora se trabaja sobre algo que se conoce".

"El año pasado todo era nuevo y es normal que las sensaciones sean distintas. Defender con el balón todos los equipos tratan de hacerlo, es muy práctico", dijo.

"Hemos firmado por tres años y vengo para un proyecto largo. Va muy bien, podemos ser optimistas. Esta forma de jugar nos ha llevado a Europa, así que seguiremos potenciando esta línea", concluyó Setién.