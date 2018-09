Rocío Molina y Silvia Pérez Cruz, arte y maternidad en los Teatros del Canal

Madrid, 26 sep (EFE).- El deseo de ser madre fue, para Rocío Molina, tan "visceral" como su baile, lo que le ha permitido mostrar su lado más íntimo en 'Grito pelao', un 'collage' que estrenará hoy en los Teatros del Canal, acompañada por tres mujeres: su madre, la cantante Silvia Pérez Cruz y la hija que lleva dentro.

"Esta obra es personal e íntima sobre mis ganas de quedarme embarazada y, afortunadamente, de que sucediera", ha señalado Molina durante la presentación a los medios de este espectáculo que encabezó el cartel del Festival d'Avignon el pasado mes de julio y que estará en Madrid hasta el viernes.

En 'Grito pelao' están todos los procesos que ha vivido la bailaora desde que nació en ella la "necesidad" de ser madre, hasta que se quedó embarazada después de implantarse un óvulo propio inseminado in vitro.

"Hay una tendencia a esconderse durante el embarazo y lo entiendo, porque hay cosas que quieres vivir tú, pero mi forma es contarlo y bailarlo para poder llevarlo bien", asegura la malagueña, que ha regado la obra de textos propios en los que muestra sus miedos, sus anhelos y sus sentimientos.

Al principio, lo que más le "pesó", confiesa, fue el temor a no quedarse embarazada, pero incluso en ese caso sabía cómo enfrentarse a la situación: "Bailaré el dolor si no me quedo y si hay un aborto lo bailaré", señala Molina.

En el ámbito profesional, lo más complicado, revela, fue buscar "otra sensibilidad diferente en el cuerpo", que no está basada en su habitual energía sino en la "quietud", en el silencio, algo que Pérez Cruz ha explicado de manera muy simple: "Éramos solo dos cuerpos. La función era emocionarse".

La apuesta pasaba por olvidarse de quién baila, quién canta o quién actúa, argumenta la cantante: "Yo empecé como un gusanito tumbada en el suelo, y ella al otro lado. Empezamos a trabajar sobre todo con el cuerpo".

La catalana, que también es madre, ha detallado la naturalidad con la que pasaron del silencio absoluto al cante, presente en la obra mediante varias canciones creadas por ella misma, como 'Grito pelao', sobre el sentimiento de una madre soltera, o "El tango de la vía láctea", que surgió, explica la cantante, "de los pies de la madre de Rocío".

"La presencia de mi madre ha sido una sorpresa. La fui engañando, pero quería que mi madre estuviera ahí. Queríamos una presencia no profesional, y me vino la imagen de mi madre, alguien que solo con ponerla en escena ya dijera cosas", dice Molina.

Incluyendo a la hija que la bailaora lleva dentro, son cuatro mujeres sobre el escenario, lo que hace que la pieza sea "profundamente femenina", opina Carlos Marquerie, que ha trabajado en la dirección artística de ese 'collage' con el que invitan a reflexionar.

"Estamos muy satisfechos porque, a pesar de ser una obra que nace de un deseo, de un hecho concreto, hemos podido trascenderlo y darle una universalidad. Se cita a todas las mujeres que en toda la historia han ido teniendo hijos", agrega el dramaturgo.

Después de Madrid, 'Grito pelao' viajará hasta el Teatro Nacional de Chaillot (París), donde Molina, que recibió el Premio Nacional de la Danza a los 26 años, es artista asociada.

"Hemos decidido que la obra muere cuando aparece la vida porque para mí bailar es bailar la experiencia y, si ya no tengo eso en el cuerpo, me apetecerán bailar otras cosas", apunta Molina, consciente de que en este momento "la obra está más viva que nunca".