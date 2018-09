Nogueira: "Mi primera misión en el Fuenlabrada es espiritual"

Madrid, 26 sep (EFE).- El pívot brasileño Lucas Nogueira, que regresa a la Liga Endesa de la mano del Montakit Fuenlabrada tras cuatro años en los Toronto Raptors de la NBA, aseguró este miércoles que su primera misión en el equipo fuenlabreño es "espiritual", ya que quiere recuperar su "identidad" después de años "muy difíciles".

"Estoy muy feliz de estar aquí, al final fueron cuatro años muy difíciles en la NBA, es una liga muy difícil para jugar, mantenerse y veo que mi primera misión en Fuenlabrada es espiritual", señaló el pívot de 26 años y 2,13 metros, en su presentación en el Pabellón Fernando Martín.

"En los últimos dos años he perdido mi identidad, me he perdido un poco. En algunos momentos estuve con mucha depresión, pero la gente no lo sabe", añadió Nogueira, que compareció junto al presidente de la entidad, José Quintana.

El pívot brasileño, formado desde categoría júnior en el Movistar Estudiantes desde el cual se marchó a la NBA, agradeció el "esfuerzo muy grande" que hizo el Fuenlabrada para reclutarle y explicó sus objetivos deportivos y personales en esta temporada.

"La visión que tengo, además de poner el equipo en lo más alto posible como una Copa del Rey o unos 'playoffs', es sacar la depresión que tengo y volver a ser feliz, es lo más importante, volver a disfrutar del baloncesto", argumentó.

'Bebé' Nogueira señaló que el Fuenlabrada es un equipo que "trata a la gente con mucho cariño".

"Tengo claro el esfuerzo que habéis puesto por mí y lo mínimo que tengo que hacer es dar el máximo en la cancha y ayudar a conseguir el máximo número de victorias posible", finalizó.