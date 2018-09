Maldonado: "Espero a un Barcelona agresivo en defensa y difícil de ganar"

Las Palmas de Gran Canaria, 26 sep (EFE).- El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado, ha dicho hoy sobre el partido inaugural de la Liga Endesa de baloncesto que espera a un FC Barcelona "agresivo en defensa" y ha avisado que será "difícil" de ganar.

Maldonado ha reconocido en conferencia de prensa en la víspera del choque ante los azulgranas que siempre "hay inquietud" ante el comienzo liguero, porque desconoce cómo empezará su equipo la competición.

"En las cinco semanas de pretemporada hemos tenido problemas de lesiones y eso crea inquietud por saber cómo estamos, ya que además hemos implantado nuevas cosas, y aún no sabemos bien cómo competirá el equipo en situación real", ha señalado.

El técnico catalán está satisfecho en líneas generales de la pretemporada realizada por sus jugadores, aunque no se haya ganado ningún encuentro y se padecieron lesiones.

"Hemos hecho un buen trabajo y, aunque es cierto que no hemos tenido continuidad porque varios jugadores han perdido entrenamientos, hemos intentado hacer equipo y seguir construyendo", ha destacado.

El entrenador del 'Granca' ha señalado que aún hay cosas pendientes de hacer, que realizarán durante la propia competición.

"Los partidos nos van a llevar a suplir esa falta de trabajo que hemos tenido y también habrá jugadores que van a pillar el ritmo de la competición jugando", ha asegurado.

Salva Maldonado también se ha referido al primer rival liguero, del que ha afirmado que llegará a este encuentro en su casa "con ganas".

"Habrá una fiesta con el homenaje a Juan Carlos Navarro y, personalmente espero al Barça de siempre, al que será difícil de ganar en su casa y que hará todo lo posible para lograr la victoria, con un juego agresivo en defensa. Esperamos un partido muy físico", ha desvelado.

Para el técnico del Herbalife es una verdadera incógnita saber cómo responderán sus pupilos ante la escuadra dirigida por Svetislav Pesic.

"Esperamos hacer las cosas bien y seguir mejorando en los déficit que tenemos, como el tema defensivo, y ya veremos el resultado de este encuentro en función del juego que hagamos", ha dicho.

El Gran Canaria se desplazará a Barcelona con los once jugadores disponibles, incluido el pívot Ondrej Balvin tras superar una lumbalgia, y solo se quedarán en la isla por lesión Marcus Eriksson y Luke Nelson.

"Es evidente que me gustaría tener a todos los jugadores sanos durante el año porque, si no es así, nos irá menos bien. Me preocupan las lesiones para no tener que poner parches, aunque espero que esto cambie a mejor sobre todo por la exigencia física que tendremos esta temporada", ha comentado Maldonado, aludiendo al debut de la entidad amarilla en la Euroliga.