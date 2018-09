Gobierno pide no vincular los aforamientos con otras reformas pendientes

Madrid, 26 sep (EFE).- La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha emplazado a Compromìs a centrarse ahora en la reforma constitucional sobre los aforamientos que es la que cuenta con un "consenso de partida" en el Congreso, y forjar los consensos necesarios para abordar otros temas pendientes.

En respuesta al diputado de Compromìs Enric Bataller, quien le ha reclamado incluir en la reforma constitucional la solución "al problema del Derecho Civil valenciano, Batet ha abogado por dar "la relevancia" que tiene a esa modificación de los aforamientos y seguir trabajando para lograr los consensos necesarios "y poder abordar de manera eficaz y adecuada" otros cambios.

"Frustrar iniciativas de otros no lleva adelante las propias, máxime cuando esas otras también ustedes las comparten. Lo que más conviene al país y a esta cámara es que discutamos la propuesta de los aforamientos de la manera más adecuada dándole relevancia a esa modificación", ha dicho Batet.

La ministra ha recordado que el PSOE y Compromìs, que gobiernan juntos en la Generalitat valenciana, coinciden y han elaborado conjuntamente una propuesta de reforma constitucional que incluía esa ampliación competencial que afecta al Derecho Civil y que también tienen coincidencias en la comisión del Congreso que aborda la modernización del Estado autonómico.

Sin embargo, ha insistido en que la reforma de los aforamientos "no es el lugar adecuado para tratar esta cuestión" y le ha pedido llevar "cada cuestión a su ámbito" y trabajar para ampliar consensos, que son "imprescindibles" para poder avanzar.

Bataller ha enfatizado, no obstante, que el pueblo valenciano no puede "esperar más" y está "cansado de estar siempre en el furgón de cola", y ha argumentado que el Derecho Civil debe estar regulado por los Parlamentos autonómicas y "no se entienden" las interpretaciones del Tribunal Constitucional que "reducen a cero la capacidad legislativa" de la Comunidad Valenciana.

"Estamos en 2018, la situación social es muy diferente a la que se dio en 1978, cuando se redactó la Constitución, es imprescindible que se produzca ya una adaptación", ha concluido el diputado de Compromìs.