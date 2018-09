Gina Rodríguez: "Smallfoot' es un ejemplo de temer lo que no conocemos"

Los Ángeles , 26 sep .- Convertida en una de las caras latinas más conocidas de EE.UU., la actriz Gina Rodríguez aparca momentáneamente el éxito de "Jane the Virgin" para prestar su voz a la cinta animada "Smallfoot", que, en su opinión, aborda el miedo que sienten las personas ante lo diferente o lo desconocido.

"Me encanta la animación porque puedes contar historias que no necesariamente puedes contar con películas de acción real. La animación te permite ir a un espacio en el que puedes hablar sobre la cultura sin controversias o juicios", explicó a Efe en una entrevista en Los Ángeles.

"Smallfoot" es "un ejemplo de temer lo que no conocemos. Y si pensamos en lo que está sucediendo ahora mismo es cien por cien lo que está pasando", argumentó la actriz de origen puertorriqueño.

Junto a otras estrellas como Channing Tatum, Zendaya o LeBron James, Rodríguez (Chicago, EE.UU., 1984) formó parte del doblaje de "Smallfoot", una comedia familiar dirigida por Karey Kirkpatrick y Jason Reisig, que se estrena en EE.UU. este fin de semana.

Esta cinta da una ingeniosa vuelta al mito del yeti y presenta una aldea de abominables hombres de las nieves, que en realidad son encantadores y se pasan el día bailando y jugando, cuando descubre a un ser humano.

Los yetis se dividirán entre quienes piden respeto para las tradiciones de su comunidad, que niegan la existencia de hombres, y los que quieren conocer más del mundo.

"El miedo puede ser usado, como pasa en el pueblo de los yetis, para evitar que la gente deje su lugar", consideró Rodríguez.

"El grupo del que forma parte mi personaje, Kolka, dice: 'No. No lo creo. Quiero ver más. Siento que hay algo más fuera en el mundo. Creo que hay más cosas por ser vistas'. Esa aventurera hambre para entender el mundo, y no tener miedo de ello, es idealmente el mensaje con el que me gustaría que se fueran los niños", afirmó.

Denodada activista, actriz consolidada y cada vez más interesada en la dirección, Rodríguez desprendía energía y entusiasmo durante la entrevista.

Hablando a velocidad supersónica y sin parar de gesticular ("¡Soy latina!", se disculpaba), Rodríguez explicó que le interesan los proyectos que "te cuentan de repente algo sin machacarte la cabeza con eso".

Ahí situó a "Jane the Virgin", la comedia televisiva que le dio un Globo de Oro en 2015 y que, sin renunciar a los giros de las telenovelas, expone "profundos mensajes" sobre la maternidad, la inmigración o la muerte.

Rodríguez estrenó este año el filme de ciencia-ficción "Aniquilación", protagonizado por Natalie Portman, y tiene al menos dos proyectos de gran envergadura en el horizonte: encabezar el reparto del "remake" de "Miss Bala" (2011), que dirigirá Catherine Hardwicke ("Crepúsculo", 2008); y dar vida en el cine a la escurridiza ladrona Carmen Sandiego.

Pero su ambición no quiere quedarse delante de las cámaras, ya que ha dado el salto a la dirección en varios episodios de "Jane the Virgin" y en un capítulo de la nueva "Charmed".

"Dirigir me ha convertido en una mejor actriz", apuntó.

"Vivimos en una cultura en la que cubrimos al actor y a veces no somos honestos con ellos porque tenemos que protegerlos", reflexionó Rodríguez, desde el otro lado de la barrera, al considerar que todos los miembros del equipo, desde el técnico más humilde a la gran estrella, merecen el mismo respeto.

"La gente tiene su vida. Tienen esposas y esposos, quieren ir a casa a ver sus hijos, cenar, estar con ellos y darles un beso antes de dormir. Hay una vida más allá del set. Y como actriz consciente de ello, y ahora muy consciente directora, sé cómo contribuir en ambos sentidos para asegurar que mi equipo vaya a casa, tenga una vida y, además, venga al set y lo disfrute", dijo.

Feminista y defensora de los inmigrantes, Rodríguez habló sobre las elecciones legislativas de medio mandato en las que la oposición al presidente de EE.UU., Donald Trump, confía en recuperar el terreno perdido.

"Mi deseo es que todos entendamos que EE.UU. mira a la comunidad latina como una. No nos ven como puertorriqueños, mexicanos, etc. Nos ven como una comunidad así que nosotros debemos vernos como una para usar nuestra fuerza y poner en el poder a gente que vaya a protegernos en lugar de derribarnos constantemente y divulgar historias negativas sobre nosotros", dijo.