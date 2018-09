Expresidente de Sacyr niega cualquier pago al PP a cambio de adjudicaciones

Madrid, 26 sep (EFE).- El expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero Asensio ha negado hoy que ni él ni la empresa que presidió de 2004 a 2011 donaron dinero alguno al PP o a otro partido y ha dicho que figurar en los papeles de Bárcenas ha generado que le llamen "corrupto", algo que ha asegurado que "no es verdad".

En la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP, ha dicho que no entiende por qué su nombre figuraba en esos apuntes contables y que por ello demandó al extesoreso popular Luis Bárcenas.

Los portavoces de ERC, Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos han reprochado a Rivero su "tono chulesco" y le han afeado el "no haber respondido" a las cuestiones que le han planteado, así como de haber trasladado un testimonio que "poco" aporta para la causa que la comisión investiga.

Por su parte, el portavoz popular, Carlos Rojas, ha acusado al resto de partidos de mantener una postura para doblegar al PP con una estrategia producto de "una situación que se da en sus imaginaciones en la mayoría de los casos".

En su comparecencia, Rivero ha negado categóricamente adjudicación alguna de dinero al PP por parte de Sacyr o de alguna de sus filiales.

Tras rechazar que un sistema de "coimas" haya sido una cuestión generalizada en la cultura empresarial española para conseguir adjudicaciones o trato a favor por parte de los partidos, ha insistido en que "no es verdad" lo que figura sobre él en los papeles de Bárcenas y ha exclamado: "¡Eso me ha costado que me consideren un corrupto!".

Sus vínculos con el PP, ha explicado, se han limitado a encuentros puntuales con los principales dirigentes del partido y ha enumerado algunos entre 2007 y 2009 con Mariano Rajoy, cuando era secretario general de los populares, para explicarle cuestiones relevantes sobre grandes movimientos empresariales.

Rivero ha aclarado que "hay que hablar con las autoridades del país", tanto con el Gobierno como con el principal partido de la oposición, cuando se va a llevar a cabo alguna operación gran magnitud, como el caso de adquisición del 5 por ciento del BBVA.

En la comisión también ha sido preguntado por el hecho de que en 2014 saliera a la luz que las autoridades suizas detectaran dos cuentas en el país helvético, una suya y otra del expresidente de Sacyr José Manuel Loureda, en su investigación sobre la trama Gürtel al rastrear pagos por un millón de euros que les hizo el empresario Amando Mayo, imputado en la causa.

Rivero ha respondido que esa transferencia obedece a "asuntos" que él o Loureda mantenían con Mayo, ha asegurado que ese dinero estaba "declarado" a Hacienda y ha opinado que 100.000 euros en una cuenta en Suiza es poco dinero comparado con el que han tenido otros políticos como el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Además, ha añadido que solo el 5 por ciento de su patrimonio -"todo declarado", ha reiterado- está fuera de España (Estados Unidos, Francia y Alemania), frente al 95 por ciento.

Asimismo, Rivero ha negado la presunta percepción de una comisión de 200.000 euros en 2007 a cambio de la adjudicación de una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo a Sufi, filial de la empresa Sacyr, para la que fue interrogado el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas.