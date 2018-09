Corbyn se erige como la alternativa al Gobierno para encarar el "brexit"

Liverpool , 26 sep .- El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, se erigió hoy como la alternativa plausible al Gobierno de la conservadora Theresa May para alcanzar un acuerdo del "brexit" con la Unión Europea (UE) que beneficie al Reino Unido.

Durante su discurso de clausura del congreso anual de la formación que se ha celebrado en la ciudad inglesa de Liverpool, el político advirtió al Ejecutivo de que si no es capaz de negociar un buen acuerdo con el bloque comunitario debe "dar paso" a un partido "que si puede hacerlo".

Para los laboristas ese "buen" pacto debe incluir, tal y como señaló hoy Corbyn, "una unión aduanera, sin frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, que proteja empleos, los derechos de las personas y las normas medioambientales".

En caso de cumplir estos requisitos, el político se comprometió a que los diputados de sus filas brindarían su apoyo al Ejecutivo en la Cámara de los Comunes pero, de no ser así, insistió en lo que se ha convertido en la máxima del partido: la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas.

Un supuesto que, por el momento, May ha negado que vaya a producirse porque no responde al "interés nacional".

Aunque en la jornada de ayer los delegados laboristas votaron a favor de una moción que deja la puerta abierta a la celebración de un nuevo referéndum sobre el "brexit" si, finalmente, no se adelantan los comicios, el líder de la formación evitó comentar ese supuesto.

Lo que sí afirmó fue que el su partido "respeta la decisión tomada por el pueblo británico en el referéndum" del 23 de junio de 2016, que dio la victoria al "brexit" por un 51 % de los votos.

Aunque, argumentó, que lo que "nadie puede respetar es la conducta que ha tomado el Gobierno" desde que se realizó esa votación, acusándole de haber mantenido unas negociaciones "chapuceras" durante los últimos dos años.

"Todos esperábamos que la decisión del pueblo sería seguida por negociaciones efectivas y responsables que protegerían los niveles de vida y los empleos", aseguró.

En cambio, lamentó que "las principales negociaciones se han llevado a cabo entre las diferentes facciones del partido" y no con los intermediarios de los Veintisiete.

En un discurso que se alargó durante prácticamente una hora y en el que los afiliados interrumpieron constantemente a su líder con aplausos, vítores y cánticos, Corbyn esbozó las políticas de un Partido Laborista que está "preparado para ser una alternativa real" para gobernar a los británicos.

El aspirante a primer ministro planteó a su formación como el fin de la "austeridad, división social y conflicto internacional" al que, a su juicio, se ha visto expuesto el país en los últimos años de gobierno conservador.

Corbyn adelantó un plan "para transformar" el Reino Unido con la creación de hasta 400.000 empleos relacionados con el medio ambiente y una economía más ecológica, para terminar, dijo, con la "cultura de que "la codicia es buena".

Un programa que calificó de "el más ambicioso en décadas" y que proveerá de "energía sostenible para el futuro y dará trabajo en todas las regiones del país".

En materia de política internacional, el líder laborista reconoció la "evidencia" que apunta a Rusia como responsable del ataque al exespía ruso Serguèi Skripal y su hija Yulia el pasado 4 de marzo en la localidad de Salisbury (Inglaterra), y prometió no más "intervenciones temerarias en guerras" como las de Iraq y Libia.

También tuvo palabras para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusó de "dar la espalda a la cooperación y a las leyes internacionales".

El Partido Laborista, subrayó, "trabajará para resolver las injusticias del mundo", al tiempo que adelantó que, tan pronto como alcance el Gobierno, "reconocerá el estado Palestino", algo que el público elogió entre aplausos y ondeando la bandera palestina.

La reciente polémica por acusaciones de antisemitismo no ha parecido calar en el apoyo que hoy rodeó al líder, que fue recibido en la sala de conferencias con el ya habitual cántico de "Oh, Jeremy Corbyn", la versión del tema "Seven Nation Army" del grupo "White Stripes".

Para clausurar los cuatro días de congreso anual en el que miles de laboristas se han dado cita con el objetivo de definir el futuro del partido, Corbyn apeló a la "unidad" de todos sus miembros para lograr "transformar" el Reino Unido.