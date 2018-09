Colau: "Estaré encantada de confrontar el modelo de ciudad con el de Valls"

Barcelona, 26 sep (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que estará "encantada" de "confrontar el modelo de ciudad" que defiende Barcelona en Comú con el del ex primer ministro de Francia Manuel Valls, después de que ayer anunciara su candidatura para ser "el próximo alcalde de Barcelona".

Valls compareció ayer y anunció que pretende concurrir a las elecciones municipales de 2019 con una plataforma ciudadana, en un acto en el que cargó contra "los populismos, los nacionalismos y la demagogia", y sobre todo, contra el proceso independentista, que ha sumido a Barcelona, según dijo, en una "encrucijada de incertidumbres".

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Barcelona ha asegurado que no le sorprende la candidatura de Valls, y que desde su formación son "muy conscientes de que el gobierno de cambio que representa en la ciudad de Barcelona" ha tocado "los intereses de determinadas elite económicas".

"Sabíamos que evidentemente hemos llegado aquí para confrontar los intereses especulativos de la vivienda y los privilegios de grandes corporaciones como las eléctricas. Hemos llegado aquí para combatir el fraude fiscal y acabar con políticas corruptas. Las elite económicas no podían quedarse de brazos cruzados", ha explicado Colau.

Para la alcaldesa, "estas elites económicas han encontrado una alianza con Ciudadanos y un candidato en Francia, y este candidato se ha presentado en Barcelona. Estaré encantada de confrontar nuestro modelo de ciudad con el de Manuel Valls".

Ha añadido que "no permitirán" que el ex primer ministro "asocie la ciudad con el caos y el desorden", al "colocar una etiqueta que no se corresponde con la realidad".

Sí que ha reconocido que existen "problemas de seguridad en cualquier gran ciudad" y ha asegurado que deben afrontarse con "seriedad, complejidad y rigor".

"Se sabe que el señor Valls se está movilizando para conseguir mucho dinero. Nosotros no nos tuvimos que endeudar con ningún banco ni con nadie, nuestra candidatura sólo se debe a la ciudadanía. Veremos lo que Valls puede movilizar, porque esta ciudad tiene orgullo, proyectos y alma. El señor Valls es el candidato de Ciudadanos, de la derecha", ha afirmado Colau.