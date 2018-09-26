Calendario completo de la Liga Endesa 2018-2019

Madrid, 26 sep (EFE).- El calendario de la Liga Endesa 2018-19, que comienza este jueves con el primer partido de la primera jornada, es el siguiente.
JORNADA 1 (27-30 de septiembre 2018):
REAL MADRID - IBEROSTAR TENERIFE
KIROLBET BASKONIA - TECNYCONTA ZARAGOZA
BARÇA LASSA - HERBALIFE GRAN CANARIA
MORABANC ANDORRA - UCAM MURCIA CB
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MOVISTAR ESTUDIANTES - BAXI MANRESA
MONBUS OBRADOIRO - SAN PABLO BURGOS
UNICAJA - VALENCIA BASKET
DELTECO GBC - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 2 (4 y 5 de octubre 2018):
VALENCIA BASKET - REAL MADRID
HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO
UCAM MURCIA CB - MOVISTAR ESTUDIANTES×
TECNYCONTA ZARAGOZA - DELTECO GBC
SAN PABLO BURGOS - KIROLBET BASKONIA
MONTAKIT FUENLABRADA - UNICAJA
BAXI MANRESA - BARÇA LASSA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MORABANC ANDORRA
IBEROSTAR TENERIFE - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
× El encuentro entre UCAM Murcia CB y Movistar Estudiantes se aplazará por la participación de ambos equipos en la fase previa de la FIBA Basketball Champions League.
JORNADA 3 (6 y 7 de octubre 2018):
REAL MADRID - UNICAJA
KIROLBET BASKONIA - DELTECO GBC
BARÇA LASSA - MORABANC ANDORRA
HERBALIFE GRAN CANARIA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO
MOVISTAR ESTUDIANTES - MONTAKIT FUENLABRADA
UCAM MURCIA CB - VALENCIA BASKET
BAXI MANRESA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
SAN PABLO BURGOS - TECNYCONTA ZARAGOZA
JORNADA 4 (13 y 14 de octubre 2018):
REAL MADRID - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
UNICAJA - HERBALIFE GRAN CANARIA
BARÇA LASSA - TECNYCONTA ZARAGOZA
MORABANC ANDORRA - BAXI MANRESA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - MOVISTAR ESTUDIANTES
UCAM MURCIA CB - SAN PABLO BURGOS
MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA - KIROLBET BASKONIA
DELTECO GBC - IBEROSTAR TENERIFE
JORNADA 5 (20 y 21 de octubre 2018):
VALENCIA BASKET - BARÇA LASSA
KIROLBET BASKONIA - UCAM MURCIA CB
HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA
IBEROSTAR TENERIFE - MOVISTAR ESTUDIANTES
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - DELTECO GBC
MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID
BAXI MANRESA - UNICAJA
SAN PABLO BURGOS - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
TECNYCONTA ZARAGOZA - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 6 (27 y 28 de octubre 2018):
VALENCIA BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA
REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS
UNICAJA - TECNYCONTA ZARAGOZA
BARÇA LASSA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - MONBUS OBRADOIRO
UCAM MURCIA CB - BAXI MANRESA
MOVISTAR ESTUDIANTES - KIROLBET BASKONIA
DELTECO GBC - HERBALIFE GRAN CANARIA
JORNADA 7 (3 y 4 de noviembre 2018):
REAL MADRID - MORABANC ANDORRA
IBEROSTAR TENERIFE - TECNYCONTA ZARAGOZA
MONBUS OBRADOIRO - DELTECO GBC
KIROLBET BASKONIA - VALENCIA BASKET
SAN PABLO BURGOS - UNICAJA
MONTAKIT FUENLABRADA - BARÇA LASSA
BAXI MANRESA - HERBALIFE GRAN CANARIA
UCAM MURCIA CB - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
MOVISTAR ESTUDIANTES - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
JORNADA 8 (10 y 11 de noviembre 2018):
VALENCIA BASKET - BAXI MANRESA
UNICAJA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
BARÇA LASSA - UCAM MURCIA CB
HERBALIFE GRAN CANARIA - IBEROSTAR TENERIFE
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONBUS OBRADOIRO
DELTECO GBC - SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA - REAL MADRID
MORABANC ANDORRA - KIROLBET BASKONIA
TECNYCONTA ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 9 (17 y 18 de noviembre 2018):
REAL MADRID - DELTECO GBC
KIROLBET BASKONIA - HERBALIFE GRAN CANARIA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA CB - MONBUS OBRADOIRO
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONTAKIT FUENLABRADA
SAN PABLO BURGOS - BAXI MANRESA
IBEROSTAR TENERIFE - VALENCIA BASKET
MORABANC ANDORRA - UNICAJA
MOVISTAR ESTUDIANTES - BARÇA LASSA
JORNADA 10 (24 y 25 de noviembre 2018):
VALENCIA BASKET - DELTECO GBC
UNICAJA - UCAM MURCIA CB
HERBALIFE GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
BARÇA LASSA - REAL MADRID
MONBUS OBRADOIRO - KIROLBET BASKONIA
MONTAKIT FUENLABRADA - MORABANC ANDORRA
BAXI MANRESA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
SAN PABLO BURGOS - IBEROSTAR TENERIFE
TECNYCONTA ZARAGOZA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
JORNADA 11 (8 y 9 de diciembre 2018):
VALENCIA BASKET - MORABANC ANDORRA
REAL MADRID - HERBALIFE GRAN CANARIA
KIROLBET BASKONIA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
BARÇA LASSA - IBEROSTAR TENERIFE
MOVISTAR ESTUDIANTES - SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA - BAXI MANRESA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UNICAJA
DELTECO GBC - UCAM MURCIA CB
TECNYCONTA ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 12 (15 y 16 de diciembre 2018):
UNICAJA - BARÇA LASSA
HERBALIFE GRAN CANARIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MORABANC ANDORRA - DELTECO GBC
UCAM MURCIA CB - MONTAKIT FUENLABRADA
SAN PABLO BURGOS - VALENCIA BASKET
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - REAL MADRID
IBEROSTAR TENERIFE - KIROLBET BASKONIA
MONBUS OBRADOIRO - MOVISTAR ESTUDIANTES
BAXI MANRESA - TECNYCONTA ZARAGOZA
JORNADA 13 (22 y 23 diciembre 2018):
REAL MADRID - UCAM MURCIA CB
MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS
MONBUS OBRADOIRO - BAXI MANRESA
MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET
UNICAJA - KIROLBET BASKONIA
DELTECO GBC - BARÇA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - HERBALIFE GRAN CANARIA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - MORABANC ANDORRA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - IBEROSTAR TENERIFE
JORNADA 14 (29 y 30 diciembre 2018):
VALENCIA BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA
BARÇA LASSA - MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS
MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES
UCAM MURCIA CB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
IBEROSTAR TENERIFE - BAXI MANRESA
KIROLBET BASKONIA - REAL MADRID
DELTECO GBC - UNICAJA
MONTAKIT FUENLABRADA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
JORNADA 15 (6 enero 2019):
UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE
HERBALIFE GRAN CANARIA - MONTAKIT FUENLABRADA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - DELTECO GBC
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - VALENCIA BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL MADRID
BAXI MANRESA - KIROLBET BASKONIA
SAN PABLO BURGOS - BARÇA LASSA
MONBUS OBRADOIRO - MORABANC ANDORRA
TECNYCONTA ZARAGOZA - UCAM MURCIA CB
JORNADA 16 (12 y 13 de enero 2019):
VALENCIA BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA
REAL MADRID - TECNYCONTA ZARAGOZA
UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES
BARÇA LASSA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS
UCAM MURCIA CB - IBEROSTAR TENERIFE
MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO
DELTECO GBC - BAXI MANRESA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - KIROLBET BASKONIA
JORNADA 17 (20 enero 2019):
KIROLBET BASKONIA - BARÇA LASSA
HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA CB
IBEROSTAR TENERIFE - MONTAKIT FUENLABRADA
MOVISTAR ESTUDIANTES - DELTECO GBC
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - VALENCIA BASKET
BAXI MANRESA - REAL MADRID
MONBUS OBRADOIRO - UNICAJA
TECNYCONTA ZARAGOZA - MORABANC ANDORRA
SAN PABLO BURGOS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
JORNADA 18 (26 y 27 de enero 2019):
VALENCIA BASKET - SAN PABLO BURGOS
REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA
KIROLBET BASKONIA - MONBUS OBRADOIRO
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - BAXI MANRESA
BARÇA LASSA - UNICAJA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - HERBALIFE GRAN CANARIA
UCAM MURCIA CB - MORABANC ANDORRA
MOVISTAR ESTUDIANTES - IBEROSTAR TENERIFE
DELTECO GBC - TECNYCONTA ZARAGOZA
JORNADA 19 (2 y 3 de febrero 2019):
MORABANC ANDORRA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
BAXI MANRESA - VALENCIA BASKET
UNICAJA - REAL MADRID
HERBALIFE GRAN CANARIA - KIROLBET BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE - BARÇA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
MONBUS OBRADOIRO - UCAM MURCIA CB
MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES
SAN PABLO BURGOS - DELTECO GBC
JORNADA 20 (9 y 10 de febrero 2019):
VALENCIA BASKET - MONBUS OBRADOIRO
REAL MADRID - KIROLBET BASKONIA
UNICAJA - BAXI MANRESA
BARÇA LASSA - MONTAKIT FUENLABRADA
HERBALIFE GRAN CANARIA - DELTECO GBC
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - UCAM MURCIA CB
IBEROSTAR TENERIFE - SAN PABLO BURGOS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - TECNYCONTA ZARAGOZA
MOVISTAR ESTUDIANTES - MORABANC ANDORRA
JORNADA 21 (2 y 3 de marzo 2019):
KIROLBET BASKONIA - UNICAJA
DELTECO GBC - VALENCIA BASKET
MORABANC ANDORRA - REAL MADRID
UCAM MURCIA CB - BARÇA LASSA
SAN PABLO BURGOS - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONBUS OBRADOIRO - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
TECNYCONTA ZARAGOZA - IBEROSTAR TENERIFE
MONTAKIT FUENLABRADA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
BAXI MANRESA - MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 22 (9 y 10 de marzo 2019):
VALENCIA BASKET - UCAM MURCIA CB
UNICAJA - DELTECO GBC
BARÇA LASSA - SAN PABLO BURGOS
MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA
MOVISTAR ESTUDIANTES - TECNYCONTA ZARAGOZA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL MADRID
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - KIROLBET BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE - HERBALIFE GRAN CANARIA
BAXI MANRESA - MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 23 (16 y 17 de marzo 2019):
REAL MADRID - BAXI MANRESA
KIROLBET BASKONIA - IBEROSTAR TENERIFE
BARÇA LASSA - MOVISTAR ESTUDIANTES
UCAM MURCIA CB - TECNYCONTA ZARAGOZA
MONTAKIT FUENLABRADA - VALENCIA BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA
SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA
DELTECO GBC - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
MONBUS OBRADOIRO - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
JORNADA 24 (23 y 24 de marzo 2019):
VALENCIA BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
REAL MADRID - BARÇA LASSA
UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - MONTAKIT FUENLABRADA
IBEROSTAR TENERIFE - DELTECO GBC
TECNYCONTA ZARAGOZA - KIROLBET BASKONIA
MORABANC ANDORRA - HERBALIFE GRAN CANARIA
MOVISTAR ESTUDIANTES - UCAM MURCIA CB
BAXI MANRESA - SAN PABLO BURGOS
JORNADA 25 (30 y 31 de marzo 2019):
KIROLBET BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
BARÇA LASSA - BAXI MANRESA
HERBALIFE GRAN CANARIA - VALENCIA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID
TECNYCONTA ZARAGOZA - UNICAJA
DELTECO GBC - MORABANC ANDORRA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA CB
SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 26 (6 y 7 de abril 2019):
UNICAJA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONBUS OBRADOIRO - TECNYCONTA ZARAGOZA
MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL MADRID
UCAM MURCIA CB - KIROLBET BASKONIA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - BARÇA LASSA
BAXI MANRESA - IBEROSTAR TENERIFE
DELTECO GBC - MOVISTAR ESTUDIANTES
SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 27 (13 y 14 de abril 2019):
VALENCIA BASKET - UNICAJA
REAL MADRID - MONBUS OBRADOIRO
KIROLBET BASKONIA - MORABANC ANDORRA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - SAN PABLO BURGOS
TECNYCONTA ZARAGOZA - BARÇA LASSA
MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA
MOVISTAR ESTUDIANTES - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
IBEROSTAR TENERIFE - UCAM MURCIA CB
BAXI MANRESA - DELTECO GBC
JORNADA 28 (20 y 21 de abril 2019):
VALENCIA BASKET - IBEROSTAR TENERIFE
HERBALIFE GRAN CANARIA - BAXI MANRESA
MORABANC ANDORRA - TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA CB - REAL MADRID
BARÇA LASSA - KIROLBET BASKONIA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - UNICAJA
DELTECO GBC - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
SAN PABLO BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES
MONBUS OBRADOIRO - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 29 (27 y 28 de abril 2019):
REAL MADRID - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
KIROLBET BASKONIA - MONTAKIT FUENLABRADA
UNICAJA - SAN PABLO BURGOS
TECNYCONTA ZARAGOZA - VALENCIA BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BARÇA LASSA
MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA
IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA
BAXI MANRESA - UCAM MURCIA CB
DELTECO GBC - MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 30 (4 y 5 de mayo 2019):
VALENCIA BASKET - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
KIROLBET BASKONIA - BAXI MANRESA
MORABANC ANDORRA - MONBUS OBRADOIRO
UCAM MURCIA CB - DELTECO GBC
IBEROSTAR TENERIFE - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONTAKIT FUENLABRADA - TECNYCONTA ZARAGOZA
SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID
MOVISTAR ESTUDIANTES - UNICAJA
HERBALIFE GRAN CANARIA - BARÇA LASSA
JORNADA 31 (9 y 10 de mayo 2019):
REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES
UNICAJA - MONTAKIT FUENLABRADA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - IBEROSTAR TENERIFE
TECNYCONTA ZARAGOZA - SAN PABLO BURGOS
BARÇA LASSA - VALENCIA BASKET
DELTECO GBC - KIROLBET BASKONIA
MONBUS OBRADOIRO - HERBALIFE GRAN CANARIA
BAXI MANRESA - MORABANC ANDORRA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UCAM MURCIA CB
JORNADA 32 (11 y 12 de mayo 2019):
VALENCIA BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES
KIROLBET BASKONIA - SAN PABLO BURGOS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BAXI MANRESA
MONTAKIT FUENLABRADA - DELTECO GBC
TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL MADRID
UCAM MURCIA CB - UNICAJA
MORABANC ANDORRA - BARÇA LASSA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERIFE
JORNADA 33 (18 y 19 de mayo 2019):
KIROLBET BASKONIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT×
BARÇA LASSA - DELTECO GBC
HERBALIFE GRAN CANARIA - TECNYCONTA ZARAGOZA
MORABANC ANDORRA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO
REAL MADRID - VALENCIA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA
SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB
BAXI MANRESA - MONTAKIT FUENLABRADA
× El encuentro entre KIROLBET Baskonia y Divina Seguros Joventut se jugará en otra fecha por la celebración de la Final Four de la Euroliga en el Fernando Buesa Arena.
JORNADA 34 (26 mayo 2019):
VALENCIA BASKET- KIROLBET BASKONIA
UNICAJA - MORABANC ANDORRA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - SAN PABLO BURGOS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT- MOVISTAR ESTUDIANTES
TECNYCONTA ZARAGOZA - BAXI MANRESA
DELTECO GBC - REAL MADRID
MONBUS OBRADOIRO - BARÇA LASSA
UCAM MURCIA CB - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONTAKIT FUENLABRADA - IBEROSTAR TENERIFE