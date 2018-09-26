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Calendario completo de la Liga Endesa 2018-2019

Madrid, 26 sep (EFE).- El calendario de la Liga Endesa 2018-19, que comienza este jueves con el primer partido de la primera jornada, es el siguiente.

JORNADA 1 (27-30 de septiembre 2018):

REAL MADRID - IBEROSTAR TENERIFE

KIROLBET BASKONIA - TECNYCONTA ZARAGOZA

BARÇA LASSA - HERBALIFE GRAN CANARIA

MORABANC ANDORRA - UCAM MURCIA CB

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MOVISTAR ESTUDIANTES - BAXI MANRESA

MONBUS OBRADOIRO - SAN PABLO BURGOS

UNICAJA - VALENCIA BASKET

DELTECO GBC - MONTAKIT FUENLABRADA

JORNADA 2 (4 y 5 de octubre 2018):

VALENCIA BASKET - REAL MADRID

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO

UCAM MURCIA CB - MOVISTAR ESTUDIANTES×

TECNYCONTA ZARAGOZA - DELTECO GBC

SAN PABLO BURGOS - KIROLBET BASKONIA

MONTAKIT FUENLABRADA - UNICAJA

BAXI MANRESA - BARÇA LASSA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MORABANC ANDORRA

IBEROSTAR TENERIFE - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

× El encuentro entre UCAM Murcia CB y Movistar Estudiantes se aplazará por la participación de ambos equipos en la fase previa de la FIBA Basketball Champions League.

JORNADA 3 (6 y 7 de octubre 2018):

REAL MADRID - UNICAJA

KIROLBET BASKONIA - DELTECO GBC

BARÇA LASSA - MORABANC ANDORRA

HERBALIFE GRAN CANARIA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONTAKIT FUENLABRADA

UCAM MURCIA CB - VALENCIA BASKET

BAXI MANRESA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

SAN PABLO BURGOS - TECNYCONTA ZARAGOZA

JORNADA 4 (13 y 14 de octubre 2018):

REAL MADRID - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

UNICAJA - HERBALIFE GRAN CANARIA

BARÇA LASSA - TECNYCONTA ZARAGOZA

MORABANC ANDORRA - BAXI MANRESA

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - MOVISTAR ESTUDIANTES

UCAM MURCIA CB - SAN PABLO BURGOS

MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET

MONTAKIT FUENLABRADA - KIROLBET BASKONIA

DELTECO GBC - IBEROSTAR TENERIFE

JORNADA 5 (20 y 21 de octubre 2018):

VALENCIA BASKET - BARÇA LASSA

KIROLBET BASKONIA - UCAM MURCIA CB

HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA

IBEROSTAR TENERIFE - MOVISTAR ESTUDIANTES

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - DELTECO GBC

MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID

BAXI MANRESA - UNICAJA

SAN PABLO BURGOS - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

TECNYCONTA ZARAGOZA - MONTAKIT FUENLABRADA

JORNADA 6 (27 y 28 de octubre 2018):

VALENCIA BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA

REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS

UNICAJA - TECNYCONTA ZARAGOZA

BARÇA LASSA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - MONBUS OBRADOIRO

UCAM MURCIA CB - BAXI MANRESA

MOVISTAR ESTUDIANTES - KIROLBET BASKONIA

DELTECO GBC - HERBALIFE GRAN CANARIA

JORNADA 7 (3 y 4 de noviembre 2018):

REAL MADRID - MORABANC ANDORRA

IBEROSTAR TENERIFE - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONBUS OBRADOIRO - DELTECO GBC

KIROLBET BASKONIA - VALENCIA BASKET

SAN PABLO BURGOS - UNICAJA

MONTAKIT FUENLABRADA - BARÇA LASSA

BAXI MANRESA - HERBALIFE GRAN CANARIA

UCAM MURCIA CB - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

MOVISTAR ESTUDIANTES - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

JORNADA 8 (10 y 11 de noviembre 2018):

VALENCIA BASKET - BAXI MANRESA

UNICAJA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

BARÇA LASSA - UCAM MURCIA CB

HERBALIFE GRAN CANARIA - IBEROSTAR TENERIFE

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONBUS OBRADOIRO

DELTECO GBC - SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA - REAL MADRID

MORABANC ANDORRA - KIROLBET BASKONIA

TECNYCONTA ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES

JORNADA 9 (17 y 18 de noviembre 2018):

REAL MADRID - DELTECO GBC

KIROLBET BASKONIA - HERBALIFE GRAN CANARIA

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA CB - MONBUS OBRADOIRO

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONTAKIT FUENLABRADA

SAN PABLO BURGOS - BAXI MANRESA

IBEROSTAR TENERIFE - VALENCIA BASKET

MORABANC ANDORRA - UNICAJA

MOVISTAR ESTUDIANTES - BARÇA LASSA

JORNADA 10 (24 y 25 de noviembre 2018):

VALENCIA BASKET - DELTECO GBC

UNICAJA - UCAM MURCIA CB

HERBALIFE GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES

BARÇA LASSA - REAL MADRID

MONBUS OBRADOIRO - KIROLBET BASKONIA

MONTAKIT FUENLABRADA - MORABANC ANDORRA

BAXI MANRESA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

SAN PABLO BURGOS - IBEROSTAR TENERIFE

TECNYCONTA ZARAGOZA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

JORNADA 11 (8 y 9 de diciembre 2018):

VALENCIA BASKET - MORABANC ANDORRA

REAL MADRID - HERBALIFE GRAN CANARIA

KIROLBET BASKONIA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

BARÇA LASSA - IBEROSTAR TENERIFE

MOVISTAR ESTUDIANTES - SAN PABLO BURGOS

MONTAKIT FUENLABRADA - BAXI MANRESA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UNICAJA

DELTECO GBC - UCAM MURCIA CB

TECNYCONTA ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO

JORNADA 12 (15 y 16 de diciembre 2018):

UNICAJA - BARÇA LASSA

HERBALIFE GRAN CANARIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MORABANC ANDORRA - DELTECO GBC

UCAM MURCIA CB - MONTAKIT FUENLABRADA

SAN PABLO BURGOS - VALENCIA BASKET

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - REAL MADRID

IBEROSTAR TENERIFE - KIROLBET BASKONIA

MONBUS OBRADOIRO - MOVISTAR ESTUDIANTES

BAXI MANRESA - TECNYCONTA ZARAGOZA

JORNADA 13 (22 y 23 diciembre 2018):

REAL MADRID - UCAM MURCIA CB

MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS

MONBUS OBRADOIRO - BAXI MANRESA

MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET

UNICAJA - KIROLBET BASKONIA

DELTECO GBC - BARÇA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - HERBALIFE GRAN CANARIA

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - MORABANC ANDORRA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - IBEROSTAR TENERIFE

JORNADA 14 (29 y 30 diciembre 2018):

VALENCIA BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA

BARÇA LASSA - MONBUS OBRADOIRO

HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS

MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES

UCAM MURCIA CB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

IBEROSTAR TENERIFE - BAXI MANRESA

KIROLBET BASKONIA - REAL MADRID

DELTECO GBC - UNICAJA

MONTAKIT FUENLABRADA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

JORNADA 15 (6 enero 2019):

UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONTAKIT FUENLABRADA

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - DELTECO GBC

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - VALENCIA BASKET

MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL MADRID

BAXI MANRESA - KIROLBET BASKONIA

SAN PABLO BURGOS - BARÇA LASSA

MONBUS OBRADOIRO - MORABANC ANDORRA

TECNYCONTA ZARAGOZA - UCAM MURCIA CB

JORNADA 16 (12 y 13 de enero 2019):

VALENCIA BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA

REAL MADRID - TECNYCONTA ZARAGOZA

UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES

BARÇA LASSA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS

UCAM MURCIA CB - IBEROSTAR TENERIFE

MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO

DELTECO GBC - BAXI MANRESA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - KIROLBET BASKONIA

JORNADA 17 (20 enero 2019):

KIROLBET BASKONIA - BARÇA LASSA

HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA CB

IBEROSTAR TENERIFE - MONTAKIT FUENLABRADA

MOVISTAR ESTUDIANTES - DELTECO GBC

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - VALENCIA BASKET

BAXI MANRESA - REAL MADRID

MONBUS OBRADOIRO - UNICAJA

TECNYCONTA ZARAGOZA - MORABANC ANDORRA

SAN PABLO BURGOS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

JORNADA 18 (26 y 27 de enero 2019):

VALENCIA BASKET - SAN PABLO BURGOS

REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA

KIROLBET BASKONIA - MONBUS OBRADOIRO

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - BAXI MANRESA

BARÇA LASSA - UNICAJA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - HERBALIFE GRAN CANARIA

UCAM MURCIA CB - MORABANC ANDORRA

MOVISTAR ESTUDIANTES - IBEROSTAR TENERIFE

DELTECO GBC - TECNYCONTA ZARAGOZA

JORNADA 19 (2 y 3 de febrero 2019):

MORABANC ANDORRA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

BAXI MANRESA - VALENCIA BASKET

UNICAJA - REAL MADRID

HERBALIFE GRAN CANARIA - KIROLBET BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE - BARÇA LASSA

TECNYCONTA ZARAGOZA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

MONBUS OBRADOIRO - UCAM MURCIA CB

MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES

SAN PABLO BURGOS - DELTECO GBC

JORNADA 20 (9 y 10 de febrero 2019):

VALENCIA BASKET - MONBUS OBRADOIRO

REAL MADRID - KIROLBET BASKONIA

UNICAJA - BAXI MANRESA

BARÇA LASSA - MONTAKIT FUENLABRADA

HERBALIFE GRAN CANARIA - DELTECO GBC

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - UCAM MURCIA CB

IBEROSTAR TENERIFE - SAN PABLO BURGOS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - TECNYCONTA ZARAGOZA

MOVISTAR ESTUDIANTES - MORABANC ANDORRA

JORNADA 21 (2 y 3 de marzo 2019):

KIROLBET BASKONIA - UNICAJA

DELTECO GBC - VALENCIA BASKET

MORABANC ANDORRA - REAL MADRID

UCAM MURCIA CB - BARÇA LASSA

SAN PABLO BURGOS - HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

TECNYCONTA ZARAGOZA - IBEROSTAR TENERIFE

MONTAKIT FUENLABRADA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

BAXI MANRESA - MOVISTAR ESTUDIANTES

JORNADA 22 (9 y 10 de marzo 2019):

VALENCIA BASKET - UCAM MURCIA CB

UNICAJA - DELTECO GBC

BARÇA LASSA - SAN PABLO BURGOS

MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA

MOVISTAR ESTUDIANTES - TECNYCONTA ZARAGOZA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL MADRID

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - KIROLBET BASKONIA

IBEROSTAR TENERIFE - HERBALIFE GRAN CANARIA

BAXI MANRESA - MONBUS OBRADOIRO

JORNADA 23 (16 y 17 de marzo 2019):

REAL MADRID - BAXI MANRESA

KIROLBET BASKONIA - IBEROSTAR TENERIFE

BARÇA LASSA - MOVISTAR ESTUDIANTES

UCAM MURCIA CB - TECNYCONTA ZARAGOZA

MONTAKIT FUENLABRADA - VALENCIA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA

SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA

DELTECO GBC - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

MONBUS OBRADOIRO - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

JORNADA 24 (23 y 24 de marzo 2019):

VALENCIA BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

REAL MADRID - BARÇA LASSA

UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - MONTAKIT FUENLABRADA

IBEROSTAR TENERIFE - DELTECO GBC

TECNYCONTA ZARAGOZA - KIROLBET BASKONIA

MORABANC ANDORRA - HERBALIFE GRAN CANARIA

MOVISTAR ESTUDIANTES - UCAM MURCIA CB

BAXI MANRESA - SAN PABLO BURGOS

JORNADA 25 (30 y 31 de marzo 2019):

KIROLBET BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES

BARÇA LASSA - BAXI MANRESA

HERBALIFE GRAN CANARIA - VALENCIA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID

TECNYCONTA ZARAGOZA - UNICAJA

DELTECO GBC - MORABANC ANDORRA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA CB

SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO

JORNADA 26 (6 y 7 de abril 2019):

UNICAJA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONBUS OBRADOIRO - TECNYCONTA ZARAGOZA

MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET

HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL MADRID

UCAM MURCIA CB - KIROLBET BASKONIA

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - BARÇA LASSA

BAXI MANRESA - IBEROSTAR TENERIFE

DELTECO GBC - MOVISTAR ESTUDIANTES

SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA

JORNADA 27 (13 y 14 de abril 2019):

VALENCIA BASKET - UNICAJA

REAL MADRID - MONBUS OBRADOIRO

KIROLBET BASKONIA - MORABANC ANDORRA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - SAN PABLO BURGOS

TECNYCONTA ZARAGOZA - BARÇA LASSA

MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA

MOVISTAR ESTUDIANTES - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

IBEROSTAR TENERIFE - UCAM MURCIA CB

BAXI MANRESA - DELTECO GBC

JORNADA 28 (20 y 21 de abril 2019):

VALENCIA BASKET - IBEROSTAR TENERIFE

HERBALIFE GRAN CANARIA - BAXI MANRESA

MORABANC ANDORRA - TECNYCONTA ZARAGOZA

UCAM MURCIA CB - REAL MADRID

BARÇA LASSA - KIROLBET BASKONIA

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - UNICAJA

DELTECO GBC - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

SAN PABLO BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES

MONBUS OBRADOIRO - MONTAKIT FUENLABRADA

JORNADA 29 (27 y 28 de abril 2019):

REAL MADRID - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

KIROLBET BASKONIA - MONTAKIT FUENLABRADA

UNICAJA - SAN PABLO BURGOS

TECNYCONTA ZARAGOZA - VALENCIA BASKET

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BARÇA LASSA

MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA

IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA

BAXI MANRESA - UCAM MURCIA CB

DELTECO GBC - MONBUS OBRADOIRO

JORNADA 30 (4 y 5 de mayo 2019):

VALENCIA BASKET - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

KIROLBET BASKONIA - BAXI MANRESA

MORABANC ANDORRA - MONBUS OBRADOIRO

UCAM MURCIA CB - DELTECO GBC

IBEROSTAR TENERIFE - DIVINA SEGUROS JOVENTUT

MONTAKIT FUENLABRADA - TECNYCONTA ZARAGOZA

SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID

MOVISTAR ESTUDIANTES - UNICAJA

HERBALIFE GRAN CANARIA - BARÇA LASSA

JORNADA 31 (9 y 10 de mayo 2019):

REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES

UNICAJA - MONTAKIT FUENLABRADA

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - IBEROSTAR TENERIFE

TECNYCONTA ZARAGOZA - SAN PABLO BURGOS

BARÇA LASSA - VALENCIA BASKET

DELTECO GBC - KIROLBET BASKONIA

MONBUS OBRADOIRO - HERBALIFE GRAN CANARIA

BAXI MANRESA - MORABANC ANDORRA

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UCAM MURCIA CB

JORNADA 32 (11 y 12 de mayo 2019):

VALENCIA BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES

KIROLBET BASKONIA - SAN PABLO BURGOS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BAXI MANRESA

MONTAKIT FUENLABRADA - DELTECO GBC

TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL MADRID

UCAM MURCIA CB - UNICAJA

MORABANC ANDORRA - BARÇA LASSA

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - HERBALIFE GRAN CANARIA

MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERIFE

JORNADA 33 (18 y 19 de mayo 2019):

KIROLBET BASKONIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT×

BARÇA LASSA - DELTECO GBC

HERBALIFE GRAN CANARIA - TECNYCONTA ZARAGOZA

MORABANC ANDORRA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN

MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO

REAL MADRID - VALENCIA BASKET

IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA

SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB

BAXI MANRESA - MONTAKIT FUENLABRADA

× El encuentro entre KIROLBET Baskonia y Divina Seguros Joventut se jugará en otra fecha por la celebración de la Final Four de la Euroliga en el Fernando Buesa Arena.

JORNADA 34 (26 mayo 2019):

VALENCIA BASKET- KIROLBET BASKONIA

UNICAJA - MORABANC ANDORRA

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - SAN PABLO BURGOS

DIVINA SEGUROS JOVENTUT- MOVISTAR ESTUDIANTES

TECNYCONTA ZARAGOZA - BAXI MANRESA

DELTECO GBC - REAL MADRID

MONBUS OBRADOIRO - BARÇA LASSA

UCAM MURCIA CB - HERBALIFE GRAN CANARIA

MONTAKIT FUENLABRADA - IBEROSTAR TENERIFE