Bordalás: "Máximo respeto al Alavés, están en un gran momento"

Getafe , 26 sep .- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que guarda un "máximo respeto" a su próximo rival, el Alavés, al que se enfrentará este jueves en la quinta jornada de LaLiga Santander.

El técnico alicantino regresará a Mendizorroza, estadio en el que se sentó en el banquillo la temporada 2015/16 para conseguir su primer ascenso a Primera División. Por cuarta vez en el Getafe, jugará contra su anterior equipo en Primera y auguró un duelo complicado.

"Queremos ganar, pero somos conscientes. Máximo respeto a un rival que está en un gran momento. Ha hecho un gran inicio y desde que perdió contra el Barcelona, no ha vuelto a ser derrotado. No es casualidad que estén en la clasificación donde está (cuarta posición). Tenemos que hacer un gran partido para ganar", dijo.

Bordalás ya ha olvidado la derrota de la pasada jornada ante el Atlético de Madrid (0-2) y recordó que es un entrenador que no piensa en las derrotas porque siempre se fija en su siguiente compromiso.

"Soy de los que pienso en el partido siguiente. Estamos concentrados en el partido de mañana. Debemos centrar toda nuestra energía. A ver si somos capaces de sacar un buen resultado. Las derrotas no son agradables, pero la mentalidad es ganar. La pasada jornada nos enfrentamos a un grande del fútbol español como el Atlético. Tendemos a pensar que los grandes son el Barcelona y el Real Madrid, pero no, el Atlético está a la altura".

Para Bordalás, tener un partido pocos días después de perder ante el Atlético, puede ser bueno porque así su equipo tiene la opción de conseguir una victoria poco tiempo después. Sin embargo, reconoció que, por contra, no dispone de muchas sesiones de trabajo para preparar el choque contra el Alavés.

Sobre si hará cambios en el once inicial, fue claro y contestó que utilizará a los futbolistas que están en mejor forma: "Tienen que jugar los mejores y no pienso más allá del partido de mañana. No pienso en el siguiente. No lo debemos hacer. Lo importante es mañana. Pondré a los once que considere que están en mejor estado de forma".

Además, volvió a hablar sobre la expulsión de Iván Alejo ante el Atlético de Madrid por una dura entrada sobre Saúl Ñíguez y reconoció que no está conforme con la acción de su jugador.

"Ya lo dije. Él se equivocó. Perjudicó. Cualquier expulsión de ese tipo, no la acepto. Perjudicó a pesar de que el resultado era adverso. Son gestos y acciones que no se deben repetir. Pero ya está hecho y hay que pensar que sólo le ha caído un partido. Hay que intentar recuperar su mejor nivel".

Por último, se refirió a su regreso al estadio del Alavés: "Siempre es especial volver a una ciudad y a un sitio en el que he estado feliz y te han tratado bien. Ahora dirijo al Getafe en el que quiero quedarme y vamos a trabajar para ganar. Pero siempre es agradable. Es un afición y un estadio entrañable. Confiemos en ver un partido bonito", comentó.

"Vamos a intentar sacar buenos resultados, pero sabemos que no es fácil. Mendizorroza es un terreno complicado. Desde la temporada pasada, ha perdido muy pocos partidos y en casa el Alavés ha mostrado un nivel altísimo", culminó.