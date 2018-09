El Barça inicia la época 'post Navarro' con Pesic para volver a la elite

Barcelona, 26 sep (EFE).- El FC Barcelona Lassa, tras cuatro temporadas ligueras en blanco, afronta la primera de la época 'post Navarro' con una importante renovación y con el técnico Svetislav Pesic, el más veterano de la competición (69 años), en el banquillo para recuperar su lugar en la elite.

Pesic, que llegó al Barcelona en enero pasado relevando a Sito Alonso cuando el equipo tocaba fondo, ganó la Copa del Rey y llevó al equipo al 'playoff' semifinal de la liga Endesa. Ahora, renovado por un año afronta el reto de la liga y otro aún más importante para los azulgrana: la Euroliga, un título que no gana desde 2010 y que no está en la Final Four desde 2014.

Para ello Pesic ha hecho un equipo a su medida, dando la baja a nueve jugadores de la pasada temporada e incorporando a seis nuevos fichajes, la mayoría experimentados en diferentes ligas como el base Kevin Pangos (Zalgiris), el escolta Kyle Kuric (Zenit St. Petersburgo), el alero Jaka Blazic (Andorra) y los pívots Antem Pustovyi (Obradoiro) y Rolands Smits, que se incorpora al equipo tras estar cedido la pasada temporada al Fuenlabrada.

La sexta incorporación es el ala pívot estadounidense Chris Singleton, procedente del Panathinaikos de Xavi Pascual. Debe ser el referente del equipo, no solo por su calidad contrastada sino también por su elevada ficha.

Pesic ha querido que siguieran sus piezas claves de la pasada temporada: el croata Ante Tomic, ahora capitán del equipo y Pau Ribas ambos renovados, junto a 'guerreros' como Víctor Claver, Pierre Oriola, Adam Hanga y Thomas Heurtel. También sigue el pívot francés Kevin Séraphin, lesionado a finales de diciembre pasado y que está ya en la recta final de su recuperación.

Aunque los resultados de pretemporada no han acompañado a los azulgrana, derrotados por el Andorra en la final de la Liga Catalana y por el Baskonia en la semifinal de la Supercopa Endesa, Pesic espera acoplar todas las piezas para jugar un baloncesto desde la defensa, apoyado en el rebote, velocidad en contraataque y acierto en el tiro exterior en el juego estático.

La disciplina es básica para Pesic y no dudará en contar con los jóvenes del Barcelona 'B' como ya ha demostrado en la pretemporada contando con el escolta internacional de 20 años, Áleix Font.

El técnico serbio también se ha guardado una carta en el manga, ya que el Barcelona tiene libre aún una plaza de extracomunitario que podrá utilizar en los momentos decisivos de la temporada, o en el caso de que el equipo no esté a la altura de lo que él considera debe estar.

Ya demostró en su primera etapa azulgrana (2002-2004), con una Euroliga, dos Ligas ACB y una Copa del Rey su exigencia y no va a permitir interferencias en su trabajo.

Plantilla FC Barcelona Lassa 2018-19:

Nº Jugador (Nacionalidad) posición Altura Edad

1 Kevin Séraphin (FRA) Pívot 2.06 28

3 Kevin Pangos (SVN) Base 1.85 25

5 Pau Ribas Escolta 1.94 31

6 Chris Singleton (USA) Alero 2.06 28

9 Jaka Blazic (SVN) Alero 1.96 28

10 Rolands Smits (LVA) Alero 2.07 23

13 Thomas Heurtel (FRA) Base 1.89 29

14 Artem Pustovyi (UKR) Pívot 2.18 26

18 Pierre Oriola Pívot 2.06 26

24 Kyle Kuric (SVQ) Escolta 1.93 29

30 Víctor Claver Alero 2.07 30

44 Ante Tomic (HRV) (c) Pívot 2.17 31.

Entrenador: Svetislav Pesic.