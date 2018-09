Abelardo: Es admirable ver cómo compite el Getafe

Vitoria, 26 sep (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, alabó este miércoles a su próximo rival, el Getafe, e indicó que "es admirable ver cómo compite" el equipo azulón.

El asturiano manifestó en una rueda de prensa que el Getafe "es un equipo con un grandísimo entrenador que lleva años consiguiendo sus objetivos, algo muy difícil para cualquier técnico".

"Sus equipos son muy ordenados, muy trabajados e intensos", añadió el "Pitu", que prevé un partido "muy igualado que se decidirá por pequeños detalles".

Sobre el juego del plantel getafense avisó que tienen que estar "muy concentrados porque cualquier despeje es una ocasión de gol para ellos ya que están siempre al límite del fuera de juego", por lo que tendrán que tener "ayudas en las coberturas".

"He intentado que no haya euforia y creo que los jugadores no la tienen porque todos sabemos lo que somos", explicó el entrenador babazorro sobre la buena racha de su equipo. También ha destacado que su objetivo es "mejorar en cada entrenamiento y en cada partido".

"No soy tonto porque conseguir una cuarta parte del objetivo es para estar satisfechos", puntualizó el técnico, que insistió en que "es muy difícil ganar y cada partido hay que tomárselo como una final".

Abelardo subrayó que lo que han conseguido "hay que olvidarlo para bien o para mal" y no le motiva conseguir cuatro triunfos consecutivos, sino ganar el próximo encuentro.

"Sé que nos van a llegar tiempos malos y disfruto de este momento", advirtió Abelardo, que reconoció que están siendo efectivos en ataque aunque, a su juicio, los equipos pequeños necesitan eficiencia.