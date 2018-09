Uber: La solución no pasa por restringir VTC y eliminar la competencia

Sevilla, 25 sep (EFE).- El director general de Uber en España, Juan Galiardo, ha dicho hoy que la solución para la regulación de la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) no pasa por restringir ni eliminar la competencia porque supondría retrasar diez años el desarrollo de la movilidad en España.

En declaraciones a los periodistas tras intervenir en una jornada de la Cámara de comercio con motivo del Día Mundial del Turismo, Galiardo se ha referido al real decreto que tiene previsto aprobar el Gobierno el próximo viernes para regular la actividad de los VTC y facultar a las comunidades autónomas para que regulen la actividad de VTC en sus respectivos territorios.

El sector de las VTC "no tiene problema en que sean las comunidades autónomas las que regulen el sector si hay un mensaje del Gobierno de que la solución no es restringir", ha afirmado el director general de Uber en España.

Tras admitir que entiende la "inquietud" de los taxistas, ha asegurado que la movilidad "no es un juego de suma cero" y el crecimiento de las VTC "no sea a expensas del taxi" porque, según Galiardo, se ha demostrado en algunas ciudades donde funcionan estas plataformas que los taxistas no han bajado su nivel de ingresos ni tampoco el precio de las licencias de taxis.

Ha atribuido las protestas de los taxistas contra los vehículos de alquiler con conductor a "sectores minoritarios radicales, que no representan a la mayoría, que se han creado la idea de eliminar la competencia".

Sin embargo, el responsable de Uber ha asegurado que "hay mercado para todos y podrán competir sin problemas".

De hecho, ha apuntado que la solución para superar las reticencias de los taxistas pasa por lanzar el mensaje de que reduciendo las trabas a la movilidad en general y compitiendo con los VTC tienen la oportunidad de trabajar con estas plataformas.

También entiende el director general de Uber la "frustración" de los conductores de VTC por las "confusiones" creadas sobre este sector y las "malas interpretaciones" y, por ello, mañana llevarán a cabo en toda España una acción conjunta de prestar servicios gratis para que los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a sus servicios y explicar la campaña "En el futuro cabemos todos".

En este sentido, Juan Galiardo ha confiado en que esta acción se desarrolle de forma ordenada y pacífica.

Asimismo, ha criticado la "restrictiva" regulación del transporte en España, que data de 1987, e impide a Uber que funcione su plataforma Uberpool para compartir coche, ya que la legislación prohíbe vender coches o taxis por plazas, ha explicado.

Por ello, ha pedido al Gobierno que le "mucho peso a la transición ecológica" que pase del discurso a los hechos y no restrinja modelos de negocio que ayudan el ahorro de carburante y reducen la contaminación al poder compartir coches o taxis.