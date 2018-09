Trump cree que un golpe militar contra Maduro podría triunfar "rápidamente"

Naciones Unidas, 25 sep (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, opinó hoy que un golpe militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela podría triunfar "rápidamente" si las Fuerzas Armadas venezolanas se decidieran a organizarlo, y confirmó que él mantiene la opción militar sobre la mesa ante la crisis en ese país.

"Es un régimen (el de Maduro) que, francamente, podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso", dijo Trump en declaraciones a periodistas durante su primera reunión con el mandatario de Colombia, Iván Duque.

Trump dijo que el Gobierno de Maduro es "peligroso para la seguridad de su gente" e hizo una aparente referencia al atentado que sufrió el presidente venezolano a comienzos de agosto, cuando explotaron dos drones en un acto público que él encabezaba.

"Ya vieron cómo los militares se dispersaron en cuanto escucharon que estallaba una bomba muy por encima de sus cabezas. Esos militares se estaban resguardando. Eso no es bueno", opinó.

"No creo que nuestros marines hubieran corrido, ¿usted qué cree, general (John) Kelly? ¿Corren los marines cuando oyen que explota una bomba?", preguntó Trump a su jefe de gabinete, quien le respondió en tono de broma que esos militares estadounidenses "no saben correr".

"Sí, no saben. ¿Saben lo que hacen? Corren hacia la bomba, ¿verdad?, y eso es mejor aún", replicó entonces Trump.

El presidente estadounidense no quiso descartar una eventual acción militar contra Venezuela, una posibilidad de la que avisó por primera vez en agosto de 2017.

"No me gusta hablar sobre lo militar. ¿Por qué debería hablarles sobre lo militar? ¿Voy a hacer como el presidente (Barack) Obama, que solía decir exactamente lo que iba hacer, y entonces le resultaba diez veces más difícil hacerlo? Yo no hago eso", afirmó.

Fuentes de la Casa Blanca aseguraron a Efe en julio que Estados Unidos no ha llegado nunca a planear una invasión de Venezuela, a pesar de las declaraciones de Trump sobre la opción militar.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo este mes que no se podía descartar una intervención castrense contra el Gobierno de Maduro, aunque posteriormente aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

Tras las declaraciones el viernes de Almagro, el Grupo de Lima, que reúne a una docena de países latinoamericanos que consideran rota la democracia en Venezuela, emitió una declaración en la que rechazaba cualquier intervención militar en el país caribeño.

Colombia, que forma parte de ese ente, no firmó esa declaración porque no hubo una "coincidencia total" en sus términos, según explicó la Cancillería colombiana.