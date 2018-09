Rubi: "Los 40 puntos no me llenan, quiero más"

Cornellà de Llobregat , 25 sep .- El entrenador del Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' explicó tras ganar al Eibar que "los 40 puntos (cifra habitual que marca la permanencia) no me llenan, quiero más y estoy muy contento que no miremos hacia abajo".

En este sentido, Rubi confesó que dormir en zona europea "da muy buen rollito", pero mantuvo la prudencia. "Nosotros mantenemos el discurso del principio de temporada, tener la máxima ambición y mirar siempre hacia delante. Estamos para hacer felices a la gente", aseveró.

La fortaleza como local, ya que ha ganado los tres partidos, es clave para Rubi: "Tenemos un valor intangible enorme, la afición. Jugar fuera siempre cuesta más, no es fácil hacerlo ni tampoco lo es ganar en casa". En este sentido, subrayó la importancia de "mantener la meta a cero porque nos cuesta un poco marcar".

El inicio del partido dejó muy satisfecho al entrenador, con varias ocasiones claras. "El primer cuarto de hora me ha llenado mucho. Ojalá eso lo podamos ver en una frecuencia más alta dentro de un propio partido", comentó. Además, quedó "muy satisfecho" de las rotaciones.

Por otra parte, el preparador analizó el impacto del VAR en los encuentros: "Creo que es una mejora clarísima para que se haga más justicia. No puede medirlo todo el VAR, los cuatro supuestos nos los han explicado muy bien".