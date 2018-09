Roberto Martínez asegura que no le llamaron para ser seleccionador español

Madrid, 25 sep (EFE).- El entrenador Roberto Martínez, actual seleccionador de Bélgica, aseguró este martes que no le llamaron para ser el entrenador de la selección española antes del nombramiento de Luis Enrique Martínez, del que aseguró que "traerá el éxito" al combinado español.

Al ser preguntado tras participar en el congreso 'World Football Summit' en Madrid por si le llamaron para ser seleccionador español antes de elegir a Luis Enrique, Martínez negó que le hubieran sondeado para ocupar el puesto.

"No. Yo estuve bajo contrato para el proyecto de Bélgica para el Mundial, el trabajo fue muy bonito porque va más allá de la selección, sino que era el proyecto de desarrollar la nueva generación de las selección. Firmamos un contrato nuevo antes del Mundial y mi situación hasta la Eurocopa está clara", explicó.

Sobre la selección española dirigida por Luis Enrique, con las victorias en la Liga de Naciones ante Inglaterra (1-2) y Croacia (6-0), Roberto Martínez dijo que fueron "dos grandes partidos contra dos grandes rivales" que venían de tener "una gran trayectoria en el Mundial" y ante los que España dio su mejor versión.

"No ha habido ninguna sorpresa, hemos visto la mejor versión de la selección español, Luis Enrique está en su mejor momento como entrenador para ir al fútbol internacional", señaló.

Martínez explicó que, para él, el momento de seleccionador no debe ser ni al inicio de la carrera ni al final, ya que en el primer caso no se tiene "la experiencia" y en el segundo falta "el dinamismo".

"Luis Enrique lo ha ganado todo a nivel de clubes, tiene un gran dinamismo con el juego y traerá el éxito a la selección española", sentenció.

Preguntado por la votación del premio 'The Best', que ganó el croata Luka Modric por delante del portugués Cristiano Ronaldo y del egipcio Mohamed Salah, Martínez dijo que él votó a Modric basándose en el Mundial de Rusia 2018, donde el centrocampista llegó a la final con Croacia.

"Mi votación fue basada en el Mundial, en una nación de 4 millones de habitantes que llegó a la final jugando un fútbol espectacular, y por eso la referencia de Luka Modric. Si tuviera que votar una referencia real votaría a jugadores belgas que tendrían que haber estado más arriba, pero no creo que como seleccionador mi voto deba ir a unos de mis jugadores", argumentó.

En cuanto a uno de sus seleccionados, el portero Thibaut Courtois, actualmente jugador del Real Madrid, Martínez dijo que para él es "titular indiscutible", pero, en cuanto a su posición en el Real Madrid, señaló que se está "sacando un poco de lugar la situación".

"El Real Madrid va a tener siempre jugadores con competitividad que tienen que estar al máximo para jugar. La valoración tiene que ser a final de temporada. Keylor Navas es un jugador contrastado, que ha hecho grandes temporadas con el Real Madrid", recordó.

"Courtois viene de ser incontestablemente el mejor del mundo a una gran edad, está preparado para el proyecto del Real Madrid pero es normal que los jugadores luchen por el puesto y el entrenador pueda manejar opciones. No hay ningún peligro ni ningún problema y la valoración vendrá al final de temporada", continuó.

El seleccionador belga dijo que habló con él ayer en la gala de The Best en Londres, y aseguró que es un jugador que no necesita consejos porque está "preparado" y es "más maduro de lo que refleja su edad", y resaltó que es "un jugador de equipo".

En cuanto a otro de sus jugadores en el combinado belga, el delantero del Chelsea inglés Eden Hazard, Martínez dijo que está "en el mejor momento de su carrera", con "un talento individual tremendo" y respecto a un posible interés del Real Madrid por él el pasado verano, dijo: "Siempre nos precipitamos al hablar de posibles llegadas".

"En la Premier, el equipo que tiene la propiedad es el equipo que tiene la iniciativa, y mantener a Hazard es la decisión acertada, el proyecto de Sarri está desarrollando al máximo a Eden", opinó Roberto Martínez.