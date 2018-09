La plantilla se hace una foto de familia con los premiados en la gala FIFA

Madrid, 25 sep (EFE).- La plantilla del Real Madrid, sin Isco Alarcón que no completó el entrenamiento en Valdebebas, posó junto a Luka Modric, Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane y Thibaut Courtois, que compartieron con sus compañeros los premios recibidos en la gala de la FIFA.

Modric posó como gran protagonista con sus dos premios, 'The best' y en el once de mejores jugadores del mundo, en el que también fueron elegidos Courtois, Ramos, Marcelo y Varane. Todos ellos con sus galardones posaron sonrientes junto a sus compañeros.

La plantilla madridista felicitó a los premiados en la gala que se celebró anoche en Londres antes de iniciar el último entrenamiento previo al enfrentamiento liguero frente al Sevilla.