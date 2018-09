Peña Nieto participa en gag cómico con Chumel Torres y música de Luis Miguel

México, 25 sep (EFE).- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, mostró su faceta más ligera en un 'gag' cómico con el humorista Chumel Torres en el que, con música de Luis Miguel de fondo, recuerda que su trabajo "está por terminar" y hace un corazón con sus manos.

El vídeo, grabado la semana pasada, acumula casi medio millón de visitas siendo número 1 en tendencias desde que se publicó este lunes en el canal de Torres de Youtube, una sátira política llamada "El pulso de la República" que tiene 2,2 millones de suscriptores.

En la pieza, Chumel Torres pide hablar con el presidente, al que durante su mandato que empezó en 2012 y acabará el 30 de noviembre, ha llamado "milord".

Peña Nieto, desde su despacho, primero se niega a contestar pero luego afirma, riéndose de una de sus propias pifias más conocidas, que tiene "cinco minutos, o menos, diez".

Cuando empieza la conversación, Torres se muestra triste porque, según leyó en Twitter, Peña Nieto está por terminar su encargo, y además no acudió a una fiesta la pasada semana donde debían verse.

"Tuve el informe, el Grito (de la Independencia); hay que preparar mudanza. Esto está ya por terminar, ya no tengo tiempo. (...) Ya se acabó", apunta el mandatario, que afirma que tuvo "altas y bajas, de todo".

Pero esta es "la recta final" porque ya le quedan "poco más de dos meses" en el cargo, pues el 1 de diciembre el izquierdista Andrés Manuel López Obrador asumirá la Presidencia.

Chumel Torres, preocupado por la continuidad de su programa, explica que el nuevo gobierno no lo atiende: "Les caigo súpergordo, a mí no me contestan".

A continuación, Peña Nieto asegura que lo va a "extrañar": Y "ahí te sigo en Instagram", agrega.

El humorista, desesperado, le pone "No me puedes dejar así" de Luis Miguel, a lo que mandatario responde apartando el teléfono de su oreja, sorprendido.

"Chumel, me da mucho gusto hablarte, no me tienes que decir milord. Que te vaya muy bien, mira te mando un abrazo y un corazoncito", dice el presidente para despedirse, formando con sus manos el símbolo de corazón.