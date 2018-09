Marcelino dice Jaime Latre "no relata la realidad" en acta sobre su expulsión

València, 25 sep (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, aseguró este martes que el colegiado Jaime Latre "no relata la realidad de los hechos" previos a su expulsión el pasado domingo ante el Villarreal, ya que "ninguno me advirtió de una posible expulsión" y añadió que no se siente "igual tratado" que otros técnicos de Primera división.

Marcelino fue expulsado en el minuto 60 del partido del pasado domingo en La Cerámica ante el Villarreal por, según Jaime Latre, "por protestar de forma ostensible una de mis decisiones, habiendo sido advertido previamente", algo que el asturiano negó esta tarde.

"Pese a lo que viene redactado en el acta, en ningún caso previamente a la expulsión ninguno de los cuatro árbitros me amonestaron o se me advirtió de una posible expulsión. Por lo tanto lo redactado en el acta que luego desemboca en dos partidos de sanción no relata la realidad de los hechos y eso sí que me duele", manifestó.

"Podían haber explicado en el acta el porqué de mi expulsión y yo no lo voy a hacer tampoco si no lo han hecho ellos", dijo Marcelino en la rueda de prensa previa al entrenamiento del equipo.

El entrenador asturiano, visiblemente molesto, insistió en que se siente "vigilado" por el estamento arbitral y que no se considera "igual tratado" que alguno de sus colegas y recordó que nunca ha sido expulsado por insultar o menospreciar a un colegiado.

"Vuelvo a insistir. Es obvio que sí que me siento vigilado. No sé por qué, pero llevo 15 años de profesional y nunca he insultado ni menospreciado a un árbitro, lo demás son valoraciones subjetivas y en este caso sin ni siquiera una advertencia se me echa del campo", dijo Marcelino.

"Cuando no hay motivo muy grave para echar a un entrenador, estoy de acuerdo con ser amonestado. Hemos visto esta jornada episodios más duros de profesionales y ni siquiera han visto un amarilla. No me puedo considerar igual tratado que el resto", agregó el entrenador asturiano.

El entrenador del Valencia, que desveló que fue sancionado con dos partidos, confesó que le duele "bastante no estar" en el banquillo en los dos próximos partidos.

"El año pasado me tocó ser el primer entrenador expulsado de Primera -por protestar- cuando luego el jugador tuvo que operarse y estar tres meses fuera del equipo, en esta ocasión me vuelve a tocar a ser el primero. A nadie le gusta ser expulsado y mucho más haciendo tan poco y tengo que asumirlo. En el acta aparece un texto que es irrebatible", añadió.

Además, Marcelino, que puntualizó que su ausencia "no va a tener una influencia para nada importante" en el partido, apostó por pasar página. "Debemos olvidar esta situación, espero que no me expulsen más y focalizar nuestra atención en el Celta y eso es lo prioritario", afirmó.

El preparador asturiano también analizó la expulsión de Dani Parejo y lamentó el distinto criterio utilizado por el colegiado para sancionar la entrada de un rival.

"No soy quién para decir cómo debe actuar el VAR, no voy a discutir si es o no expulsión, podría decir que no. Es rigurosa y el árbitro lo decide, lo que no me casa es que no se considere la posterior de un jugador del Villarreal", finalizó.