Maduro deplora sanción de EEUU a su esposa y pide que le "ataquen" a él

Caracas, 25 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deplora la sanción que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso hoy contra su "círculo cercano" y que incluye a su esposa, Cilia Flores.

"Nunca se había visto algo así, si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes (...) han sacado un decreto de sanciones contra Cilia, su único delito, ser mi esposa", dijo Maduro durante un acto político con colombianos que viven en Venezuela.

Maduro añadió que Estados Unidos aprobó esta sanción porque "no pueden" con él.