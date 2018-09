Lopetegui: "El VAR no es la panacea, pero mejora lo que había"

Madrid, 25 sep (EFE).- Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, no entró a valorar las quejas del FC Barcelona sobre el VAR tras su empate ante el Girona, pero consideró que el vídeoarbitraje "no es la panacea, pero mejora lo que había".

"No voy a juzgar opiniones de otras personas, la mía es que el VAR es evidente que ayuda a que las decisiones dudosas en el fútbol tengan claramente más luz. No va a ser la panacea porque no existe la perfección en nada, pero mejora lo que había", opinó.

Lopetegui felicitó a sus jugadores premiados en la gala de FIFA en Londres del lunes, pero se mostró poco partidario de galardones individuales, porque prefiere siempre resaltar el bloque.

"Los premios forman parte del mundo del fútbol, no es lo que más me gusta como entrenador pero es inherente al fútbol actual y estoy contento de que sean premiados mis jugadores. Para el equipo su mayor motivación son los tres puntos de Sevilla, es el objetivo que está por encima de premios individuales", señaló.

El técnico descartó que piense en ser reconocido como el mejor entrenador en un futuro próximo. "No es algo que me motive para nada, tengo una opinión diferente de los premios individuales y en base a qué se dan".

Centrado en el Sevilla, destacó el peligro de su próximo rival tras marcar once goles en sus dos últimos compromisos. "El Sevilla es muy buen equipo, está bien entrenado y con jugadores que se han adaptado rápidamente al sistema de Machín".

"Tiene alternativas de ataque bien trabajadas, pone en serias dificultades a todos los rivales y está en racha goleadora. Ahora nos motiva hacer un gran partido ante un rival que nos va a exigir", aseguró.

Después de apostar por las rotaciones ante el Espanyol, Lopetegui que cuenta con las bajas de Dani Carvajal e Isco Alarcón, apostará por lo que le queda del once de gala sin pensar en que el sábado se enfrenta al Atlético de Madrid.

"La Liga es una competición que hay que afrontarla día a día, cada partido se prepara con mimo y cariño. Nos toca el Sánchez Pizjuán, un partido histórico, complejo y difícil que nos motiva mucho. Luego vendrá el siguiente, analizamos partido a partido".

Por último, elogió la etapa que ha marcado un Real Madrid que ha conquistado cuatro de las cinco últimas Ligas de Campeones y espera seguir esa senda. "Este equipo ya ha marcado una época, es evidente y puede seguir marcando otra. Es nuestro trabajo e ilusión y esperamos que así sea. El futuro nos lo tenemos que ganar con trabajo, no va a caer del cielo".