Junta, sindicatos y comité empresa buscan "europeizar" el conflicto de Vestas

Bruselas, 25 sep (EFE).- La Junta de Castilla y León, los sindicatos y el comité de empresa de Vestas comenzaron hoy en Bruselas dos días de reuniones con representantes de la UE con vistas a "europeizar" el conflicto por la planta de esta multinacional eólica en León, bajo amenaza de cierre.

"Queremos que este conflicto (...) se europeice, que Europa conozca lo que está ocurriendo con empresas como Vestas, que alardean de energías verdes y de ser una empresa socialmente responsable cuando la realidad es bien distinta", afirmó la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, tras la primera reunión de la jornada.

La delegación que ha viajado a Bruselas está formada por la consejera, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, los representantes de CCOO y UGT y el comité de empresa de Vestas, que mantuvieron hoy una primera reunión con la vicepresidenta del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Isabel Caño.

A la salida de la reunión, Del Olmo valoró que el CESE se haya comprometido "a hacer llegar a las instituciones europeas que tiene que haber un cambio de la normativa" para proteger a Europa de las "malas prácticas" de las empresas.

"Pensamos que Europa no se está protegiendo de estas malas prácticas de las empresas, que producen fuera con unos costes más baratos, no respetan los derechos laborales de la misma forma que en Europa o no tienen la normativa medioambiental como la tenemos en la UE", explicó la consejera castellanoleonesa.

Respecto a Vestas, multinacional danesa que anunció este verano su decisión de cerrar la factoría de Villadangos del Páramo (León), Del Olmo criticó que se trata de una empresa "que no ha tenido ninguna responsabilidad social con Castilla y León".

Según la consejera, este cierre conllevará la pérdida de más de 500 empleos directos y casi 1.500 indirectos.

Parte de la reivindicación que la delegación castelloleonesa ha llevado hoy a Bruselas se centra en las ayudas procedentes de fondos europeos que ha recibido Vestas para el desarrollo de su central en León.

El vicesecretario general de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo, criticó que hay empresas que emplean dinero de la UE para "adquirir innovación", exportan después estos avances a otros países y dejan en la región "el coste y no los beneficios".

"No es posible que una empresa en beneficios salga de un país de Europa y no tenga comprometido cómo se sustituye toda esa actividad que venía desarrollando. No es posible que con fondos europeos se esté financiando este tipo de actuaciones", lamentó Angulo.

También el secretario general de CCOO en la comunidad, Vicente Andrés, denunció "lagunas" en la normativa europea que permiten que empresas como Vestas "se lleven todo nuestro conocimiento y saber para hacer producciones en otras partes del mundo fuera de Europa".

Los sindicatos, señaló, desean que la empresa aplace el expediente de despido colectivo que ha puesto en marcha.

Según el comité de empresa, Vestas pretende trasladar la producción que hoy se hace en la planta española a sus fábricas de Argentina y Rusia, mientras que la multinacional danesa dice que el cierre responde a que se necesita menos capacidad que la que proporcionan actualmente las fábricas en Europa para satisfacer la demanda.

La delegación se reunirá esta tarde con la Confederación Europea de Sindicatos en el Parlamento Europeo y mañana con eurodiputados españoles de los cinco grupos políticos que tienen representación nacional en la Eurocámara, a quienes buscarán sensibilizar sobre el problema.