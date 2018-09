Gobierno llevará al Parlamento próximamente la reforma del mercado mayorista

Madrid, 25 sep (EFECOM).- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho hoy que el Gobierno llevará al Parlamento próximamente una propuesta para reformar el mercado mayorista de la electricidad, dar coherencia a la fiscalidad sobre la luz y regular el almacenamiento.

Ribera, en respuesta a una interpelación del senador popular Arturo Pascual Madina, ha reiterado que su departamento va a adoptar de forma inmediata medidas de choque para aliviar el impacto del incremento del precio de la electricidad en la factura de los consumidores, como la suspensión del impuesto a la generación del 7 % o la ampliación del bono social.

No obstante, ha manifestado que "todo ésto no sirve para nada, si no se abordan aspectos fundamentales que requieren reformas, como son el funcionamiento del mercado, la coherencia del sistema fiscal y la necesidad de regular el almacenamiento "como eje central para el éxito de la transición energética".

Ha señalado que esas tres grandes áreas de actuación se verán reflejadas en la propuesta que el Gobierno enviará al Parlamento y ha señalado que para "dar coherencia" al sistema fiscal de la electricidad se verá qué funciona en el mismo y qué parte de él envía "señales contradictorias" que deben corregirse.

Asimismo, ha dicho que otro de los objetivos de la propuesta será regular y racionalizar el almacenamiento.

La ministra, en respuesta a la intervención del senador, que ha defendido las políticas energéticas del anterior Gobierno del PP, ha criticado que se subastaran de golpe en un año 8.000 megavatios de potencia renovable "con arreglo a mecanismos que fueron criticados por observadores internacionales".