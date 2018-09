La exjugadora afgana Khalida Popal reclama un "apoyo real" al fútbol femenino

Madrid, 25 sep (EFE).- La excapitana de la selección nacional de fútbol de Afganistán y activista Khalida Popal reclamó este martes "un apoyo real" para el fútbol femenino más allá de la financiación, durante su intervención en el congreso sobre fútbol 'World Football Summit' que tiene lugar en Madrid.

"La gente ve el fútbol femenino como 'yo te doy el dinero, y tú organiza y consigue resultados'. Si no hay un apoyo real siempre será un fracaso", manifestó Popal en una mesa redonda sobre empoderamiento femenino a través del fútbol junto a la activista keniana Fatima Adan.

"Hay muchas mujeres sufriendo, quizás no tanto como en mi país (Afganistán), pero hay situaciones que viven las mujeres que la FIFA las federaciones y los clubes no están atendiendo. Y no podemos hacerlo solas. Si no invertimos tiempo y dinero, el fútbol femenino siempre será un fracaso", manifestó la exjugadora de la selección nacional de Afganistán y fundadora de la organización Girl Power.

Durante su ponencia, Popal relató su trayectoria en el mundo del fútbol, desde su descubrimiento de este deporte jugando con sus hermanos en igualdad hasta que descubrió la "desigualdad y discriminación" que sufrían las mujeres en la sociedad afgana.

"Comencé en 2003 reclutando mujeres en colegios, en comunidades, la idea era llevarles una pelota y ayudar a las mujeres para defender sus derechos y tener una voz fuerte", relató la activista afgana, que explicó como muchos de sus compatriotas decían sentir "vergüenza" viendo a mujeres jugar al fútbol.

Con ayuda de los programas de financiación de la FIFA para el fútbol femenino, Popal consiguió convencer la federación afgana para que autorizara la creación de una selección femenina, que disputó su primer partido en Pakistán con victoria.

"Conseguimos mucha atención mediática y volvimos a nuestro país, fuimos al presidente y le dijimos: hemos traído orgullo a tu país, ahora todo el mundo lo conoce, queremos un campo en el que entrenar correctamente", explicó.

No obstante, el césped que obtuvieron fue una instalación militar en la que aterrizaban los helicópteros, pero continuaron entrenando, y la propia Khalida Popal fue la primera empleada mujer de la federación afgana de fútbol en casi un siglo de historia.

"Cuando mi voz se fue haciendo mayor, el número de jugadoras que se nos unieron fue mayor. Fue una revolución. Ahora más de 5.000 mujeres juegan al fútbol en Afganistán, y más de cinco mujeres trabajan en la federación", aseguró Popal.

Sin embargo, la activista afgana tuvo que salir de su país por el número creciente de amenazas.

"Tenía que conservar mi voz, así de que dejé mi país, pero nunca olvidé mi sueño", declaró Khalida Popal, que hoy sigue teniendo un cargo en la federación afgana y lidera una organización que apoya a refugiados.

Tras ella, relató su historia la abogada y activista keniana Fatuma Adam, que dirige la organización 'Horn of Africa Development Initiative', desde la que desarrolla un programa de lucha contra la violencia a través del fútbol.

"He visto todos Mundiales desde 1978, todas las Copas Africanas. Pero no tenía el derecho a jugar... Y las mujeres en mi país no tienen derecho a decidir", relató la activista keniana.

Adam explicó que eligió "no ser una víctima sino ser un recurso", desarrollando su activismo a través del fútbol y de programas de prevención de la violencia por medio de este deporte.

"Para mujeres como yo siempre hay un techo para tus sueños, y yo aún hoy me siento un poco sola", reconoció la abogada y activista, que denunció que en la industria del fútbol aún hoy "no hay espacio para las mujeres".