El día después del fútbol, una decisión trascendental

Madrid, 25 sep (EFE).- Los ex futbolistas Jorge Valdano, Vitor Baia y Roberto Martínez analizaron durante una conferencia que tuvo lugar en el World Football Summit todo lo que espera al jugador una vez decide retirarse de su deporte.

"El futbolista encuentra dos grandísimos impactos. Uno cuando entra al fútbol y se encuentra con la fama y la exigencia. Otro cuando tiene que abandonar todo eso siendo muy joven. Tendemos a subestimar al futbolista y cuando deja de jugar entendemos que no está lo suficientemente dotado para reinventarse", dijo Valdano.

El argentino habló también de la retirada como un tema poco tratado en los vestuarios: "Uno está quince años jugando con un grupo de futbolistas con los que termina siendo amigo y con los que habla de lo divino y lo humano, pero nunca se toca el final de la carrera. Es un tema tabú, le tenemos tanto miedo a ese precipicio que no hablamos de ello".

"Mi consejo es que el futbolista tenga las horas ocupadas en algo que le resulte mínimamente agradable en la seguridad de que no va a encontrar nunca algo tan apasionante como es vivir de un juego, de prolongar la infancia. Eso es un privilegio que solo tienen los futbolistas", comentó.

Por otro lado quiso desmentir el mito de que los profesionales del fútbol tienen mucho tiempo libre: "El profesional le dedica a la profesión el día entero. Cada partido son tres partidos. El de antes que hay que pensar, el del medio que es el que se juega y de después que es el del análisis. Es una profesión mucho mas absorbente de lo que la gente se cree y es muy difícil dividir el tiempo entre el fútbol y otra profesión".

En la misma línea se pronunció Roberto Martínez: "Si quieres ser un futbolista de elite y estar lo mejor preparado no puedes compaginar con otra situación laboral. El futbolista empieza a pensar en el futuro los dos últimos años de su carrera".

"Hay que ser curioso y nunca perezoso. El futbolista tiene horas para invertir en lo que quiera. Estudiar idiomas, leer... cosas que le pueden enriquecer. No hay que ser perezoso. Lo mas difícil que el futbolista tiene es llegar a casa y hacer algo que no sea pensar en el próximo partido", apuntó.

El actual seleccionador belga considera que la ayuda al jugador es fundamental: "He visto que hay jugadores que en el ultimo año de su carrera necesitan un poco la ayuda, el estímulo de encontrar qué otra pasión puede haber en su vida. Si no, puede ser muy peligroso. He visto muchísimos jugadores, especialmente en la liga inglesa, que el día que se retiran una parte de ellos muere. Eso es muy triste y peligroso".

"A nivel institucional se está haciendo un gran trabajo de intentar darle al jugador la oportunidad de probar cosas. Estudios, una carrera en otros ámbitos... Cuando la retirada pasa a los sesenta y cinco años es natural pero cuando pasa a los treinta puede ser una catástrofe", completó.

Por su parte Baia opinó que salir de la zona de confort no es sencillo: "Como jugadores estamos en una urna de cristal donde nos tratan con mucho cariño y prácticamente no tenemos que hacer nada más allá de la concentración en lo que hacemos en entrenamientos y partidos".

"Pero cuando ese cristal se rompe tenemos un mundo muy competitivo para el que no estamos preparados. Tenemos que buscar conocimiento y preparación para esa fase, que es muy ingrata", manifestó.

Además alertó de los entornos: "Hay que tener un entorno muy bueno porque sabemos que a lo largo de la carrera se aproxima gente sin buenas intenciones. Y hay que hacer criba, con la edad vamos estando alerta y mas atentos a lo que nos rodea. Es un problema muy grande".

"Tengo compañeros que han entrado en depresión porque no saben que hacer. La cantidad de cosas es grande y hay que explicarlas, eso es lo que falta. Hace falta que alguien que tenga un plan explique. Ser ex jugador no nos da el derecho a tener un cargo, hay que luchar por ello. Es el objetivo final, pero hay una escalerilla para subir", indicó asimismo.