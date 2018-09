Corbyn evita decir si votaría por la permanencia en la UE en otro referéndum

Liverpool , 25 sep .- El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, evitó hoy revelar si votaría a favor de que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea (UE) en caso de celebrarse un nuevo referéndum sobre el "brexit".

"No sabemos cuál sería la pregunta que se haría en ese referéndum así que es una cuestión hipotética. No puedo contestar porque no sé qué pregunta se haría", declaró a la cadena pública BBC.

"Decidiremos como partido, si hay referéndum, cuál será nuestra posición", agregó el líder del Partido Laborista, cuyos afiliados votan hoy qué camino seguirá la formación respecto al "brexit" si no se celebran elecciones anticipadas.

Corbyn afirmó que el Gobierno británico deberá volver a la mesa de negociaciones con la Unión Europea si el Parlamento británico rechaza el acuerdo al que eventualmente llegue con los Veintisiete.

Algo que es muy probable que ocurra, después de que hoy el portavoz laborista para el "brexit", Keir Starmer, advirtiera en el congreso anual del partido que se celebra en Liverpool (norte de Inglaterra) que los disputados laboristas no lo apoyarán si no cumple los seis requisitos que exigen.

Al contrario que su líder en el partido, Starmer sí reveló hoy que, en el caso de celebrarse una votación que planteara la permanencia del Reino Unido en el bloque comunitario, votaría por seguir en la UE.

El máximo responsable de la oposición británica negó estar favoreciendo un escenario de salida sin acuerdo con Bruselas y apuntó que lo que quiere es un pacto que "proteja el empleo y la calidad de vida" a ambos lados del Canal de la Mancha.

"¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¿Permanecer callados y no decir nada y dejarlo en manos de este incompetente Gobierno?", se preguntó el político.

Corbyn insistió en que su partido no ha afirmado que habrá otro plebiscito, sino que plantea que "se deben considerar todas las opciones si el Gobierno colapsa o si sus negociaciones colapsan".

El líder laborista pronunciará mañana el discurso de clausura del congreso anual de su partido que se celebra desde el pasado domingo en Liverpool.