Berizzo: "Intentaremos que el Villarreal no esté cómodo"

Lezama , 25 sep .- Eduardo Berizzo, entrenador del Athletic Club, avanzó que su idea para el partido liguero de este miércoles frente al Villarreal es que su rival "no esté cómodo" ni "maneje la pelota con criterio" porque tiene "atacantes peligrosos, bandas con desborde y se asocian bien con los pivotes desde la segunda línea".

"La idea general es la de presionar en campo rival, robar la pelota y dominar el juego estando siempre tensos en agresividad e intensidad. Me gusta tener el balón porque es la herramienta lógica de ataque", subrayó Berizzo este martes en la rueda de prensa previa a encuentro frente al conjunto castellonense.

El argentino añadió que el juego de los últimos partidos frente al Real Madrid en San Mamés y "en once contra once" el pasado domingo ante el Betis, hasta la expulsión de Markel Susaeta al filo del descanso, "asienta y fortalece" a su equipo.

"Esa primera parte debemos reconocerla como nuestra línea. Fue una continuidad de lo que hicimos contra el Madrid e intentaremos que sea así siempre", agregó el técnico, sin entrar a valorar los resultados de los encuentros, ambos saldados con empate.

"El resultado no lo justifica todo, ni a favor ni en contra. A veces actuaciones convincentes te dejan un punto y otras deslucidas tres. No me dejo obnubilar por lo resultadista", apostilló.

En el aspecto táctico, Berizzo avanzó que no prevé repetir el dibujo del Benito Villamarín, con un 'doble lateral' izquierdo formado por Mikel Balenziaga y, más adelantado, Yuri Berchiche.

"Fue por el tipo de partido, que lo demandaba así. En casa imagino a un lateral y un jugador con presencia más ofensiva por delante", comentó antes de destacar del Villarreal que, a pesar de que "no ha encontrado resultados, a nivel de juego se respeta a si mismo jugando siempre de misma manera".

"Ha vuelto al 4-4-2 mas tradicional con muy buenos futbolistas, especialmente atacantes y mediocentros. Tiene gente rápida y de asociación. Debemos fortalecernos y que su juego interior no nos dañe con dos atacantes que se combinan muy bien", concluyó.