Banco de España dice que tener Presupuestos es lo deseable en una democracia

Madrid, 25 sep (EFECOM).- El Banco de España considera que tener Presupuestos cada ejercicio es "esperable" y "deseable" desde el punto de visa del normal funcionamiento de un Estado democrático, si bien recuerda que la Constitución prevé la prórroga de las cuentas para cuando esta situación no es posible.

"Tener Presupuestos es la señal más clara de normalidad democrática", ha dicho hoy el director general de Economía y Estadística de la entidad, Óscar Arce, que ha presentado en rueda de prensa las proyecciones macroeconómicas del Banco de España para el periodo 2018-2020.

No obstante, ha incidido en que -a diferencia de lo que ocurre en otros países- la Administración pública española no se detiene porque no haya Presupuestos dado que su prórroga automática está prevista en la Constitución.

"En el funcionamiento normal de la democracia lo ideal es ajustar la política fiscal a las necesidades cambiantes de la sociedad española, pero si no se puede tenemos previsión jurídica para que el Estado siga funcionando", ha afirmado.

Arce no ha querido valorar los anuncios políticos relacionados con las negociaciones presupuestarias en marcha y se ha limitado a decir que cualquier cambio en la cesta de impuestos debe estar precedido por un análisis riguroso de sus efectos.